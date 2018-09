Slavna sportašica opet je imala ispad i vrijeđala i to joj nije prvi put

O skandaloznom ponašanju Serene Williams na ovogodišnjem finalu US Opena s Japankom Naomi Osakom još će se dugo pričati.

Zbog tzv. coachinga njezina trenera Patricka Muratoglua sudac Carlos Ramos iz Portugala dosudio joj je opomenu. A kad je malo nakon toga slomila reket, sudac joj je, u skladu s pravilima, dosudio kazneni poen. Tada je Serena podivljala, žestoko se obrušila na suca.

– Nikad nisam varala u životu, nikad. Imam kćer i učim je da bude poštena. Kako me možete tako optužiti? Dugujete mi ispriku! – ponavljala je više puta. Nije se mogla obuzdati, pa je pri omjeru 6:2, 4:3 za Japanku nastavila vrijeđati suca:

– U životu mi više nećete suditi, zapamtite to! Dugujete mi ispriku! Neopravdano ste mi oduzeli poen. Vi ste lopov! – rekla je.

Bilo je to previše za suca pa joj je dodijelio sljedeću kaznenu mjeru – oduzeo joj je gem. To jest dao ga njezinoj suparnici. Osaka je povela s 5:3, a Serena je nastavila divljati. Izgubila je meč, a kažnjena je i sa 17.000 USD.

No, Sereni to nije bilo prvi put, 2009. godine je, također na US Openu, diskvalificirana, nakon što je u polufinalnom dvoboju s Belgijkom Kim Clijsters sve vrijeme vrijeđala sutkinju koja se usudila dosuditi joj prijestup kod servisa (nagazila je crtu). Tiradu je zaključila prijetnjom:

– Ugurat ću ti ovu lopticu u grkljan.

Platila je kaznu od čak 82.500 USD.

Skandalozno se ponašala i 2017. kada je izgubila od Australke Stosur. Prema sutkinji Evi Asderaki bila je jednako neugodna kao i prema Carlosu Ramosu.

– Ako me vidiš da hodam u objektu, okreni se na drugu stranu. Ti si ružna iznutra – neke su od uvreda koje je izgovorila tada.

No, Amerikanka nije jedina zvijezda na teniskom nebu koja je slala munje i gromove prema sucima. Njezin nešto stariji sunarodnjak Jeff Tarango 1995. u Wimbledonu je nakon svađe sa sucem Brunom Rebeuhom jednostavno napustio teren. A nakon toga je njegova supruga sirotog suca i ošamarila...

Svađa je započela Tarangovim “ušuti”, a nakon toga sucu je rekao da je “najkorumpiraniji faktor na terenu”. Kažnjen je s 28.000 funti.

John McEnroe se toliko raspravljao sa sucima, ponekad i sa suparnicima, pa i s gledateljima, da je dobio nadimak “veliki lajavac”. Njegovo wimbledonsko “You can not be serious” iz 1981. ušlo je u anale teniskih opaski, a bila je to reakcija na odluke suca Edwarda Jamesa. Stajala ga je 1500 funti, ali je Newyorčanin te godine prvi put osvojio Wimbledon.

No, 1990. godine na Australian Openu John je bio diskvalificiran u susretu četvrtog kola u kojem je odmjerio snage sa Šveđaninom Pernforsom. On se prvo unosio u lice linijskom sucu i zastrašivao ga, potom je uništio svoj reket, a sve je završilo psovanjem suca koji se odlučio na najstrožu kaznu – diskvalifikaciju.

