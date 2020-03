Sjećate li se kako su izgedali prije operacija? Da, ni oni nisu zaobišli kirurge

Što se više novca vrti oko nogometa jasnije je da dijelu igrača nije bitan samo talent i sama igra, već i izgled. Neki od njih zato su u počecima svoje karijere izgledali potpuno drugačije od onoga kako izgledaju danas. Neke možda čak ne biste mogli ni prepoznati.

Istina je da su u 15-ak godina odrasli, da su pošišali kosu ili pustili bradu i time promijenili izgled, ali isto tako istina je da su i legli pod nož ne bi li sebi i drugima bili privlačniji.

Jedan od boljih primjera je sadašnji igrač Juventusa Cristiano Ronaldo (35). Portugalac je od dolaska u Manchester United (2003. - 2009) počeo brinuti o tome kako izgleda i to ne samo na terenu. Neki mediji pišu kako se podvrgnuo operacijama nosa, zuba, brade, ušiju, a ni riječ botox nije mu strana. Je li istina? Procijenite sami...

Ni jedan od njegovih najvećih rivala u današnjem svijetu nogometa ne liči na mladog sebe. O Barceloninu napadaču Lionelu Messiju (32) i plastičnim operacijama ne piše se mnogo.

Španjolac Sergio Ramos (33) koji je sidro Real Madrida na početku svoje karijere nosio je dugu kosu, sada je kratka, uz nju nosi i bradu, ali i novi nos. Na jednoj je utakmici protiv Bayerna baš njega ozlijedio pa se podvrgnuo rinoplastici i poradio na njegovoj funkcionalnosti, ali i estetici.

Legendarni Brazilac Ronaldinho (40) posljednjih dana puni naslove novina jer u zatvoru je i pred bankrotom. No, ono što nogometni svijet pamti je njegova lucidnost i tehnika, njegova samba koju je plesao s loptom i nogomet koji će se i generacijama nakon njega vrtjeti po YouTubeu.

Duga kovrčava kos i zarazan osmijeh oduvijek su bili dio njegov imidža, a baš je osmijeh odlučio doraditi. Naime, on je popravio zube.

Neke druge probleme pak imao je Wayne Rooney (34). Opadanje kose nije mu dobro sjelo pa ju je odlučio presaditi i spriječiti ćelavost.

Héctor Herrera (29), igrač Atletico Madrida u Rusiji je 2018. s reprezentacijom Meksika pobudio interes javnosti zbog novog izgleda. Imao je dvije operacije u kozmetičke svrhe, podvrgnuo se rinoplastici, a operirao je i uši.

Osim njih tu je još nekoliko primjera, a među njima je i Gareth Bale koji je operirao uši, naš bivši reprezentativac Mario Mandžukić koji je bio na operaciji nosa.

Operirao je septum u Vinogradskoj bolnici zbog silnih ozljeda koje je zadobivao tijekom karijere.

Niko Kovač također je promijenio nos, a ni legendarni David Beckham nije prošao ispod radara...

Nos, botox i tko zna što još nije radio na sebi. Naravno, nisu samo nogometaši ti koji su bili po operacijama, primjera je dosta i u ostalim sportovima.