Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 111
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
DVAPUT PO 7:6

Sjajni Nikola Mektić ušao u finale Cincinnatija! S Amerikancem u drami nadigrao favorite

Osijek: Drugi dan Qualifier faze Davis Cupa Hrvatska - Slovačka, parovi
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
16.08.2025.
u 19:57

Za 36-godišnjeg Zagrepčanina će to biti 13. finale na ATP Masters 1000 turnirima u kojem će pokušati doći do 11. naslova, a ukupno 32. u karijeri

Hrvatski teniski reprezentativac Nikola Mektić i Amerikanac Rajeev Ram u svom su četvrtom zajedničkom nastupu, a trećem u ovoj sezoni, došli do prvog finala pobijedivši u subotnjem polufinalu na ATP Masters 1000 turniru u Cincinnatiju druge nositelje, Britance Juliana Casha i Lloyda Glasspoola sa 7-6 (4), 7-6 (2). 

Hrvatsko-američki par je u oba seta imao prednost 'breaka'. U prvom su ju stekli u sedmom gemu, a izgubili u sljedećem, dok su u drugoj dionici poveli sa 4-1, ali dopustili suparnicima povratak do 4-4. No, u oba 'tie-breaka' su pokazali više i došli do svog prvog zajedničkom meča za trofej. Mektić i Ram će za naslov igrati protiv pobjednika drugog polufinalnog dvoboja u kojem će se Britanci Joe Salisbury i Neal Skupski boriti protiv Talijana Lorenza Musettija i Lorenza Sonega.

Za 36-godišnjeg Zagrepčanina će to biti 13. finale na ATP Masters 1000 turnirima u kojem će pokušati doći do 11. naslova, a ukupno 32. u karijeri, dok će 41-godišnji Ram tražiti put prema šestom Masters 1000 naslovu u desetom finalu na najvišoj razini turnira na ATP Touru.

Ram je bio pobjednik u Cincinnatiju 2022. u paru s Joeom Saliburyjem, a Nikola Mektić će prvi put imati priliku igrati za naslov na ovom Masters 1000 turniru, jednom od dva koja mu nedostaju u kolekciji. Zagrepčanin nikada nije osvojio ni kanadski Masters, a 2021. je njega i Matu Pavića u tome spriječio Mektićev današnji partner i Joe Salisbury.
Ključne riječi
ATP Cincinnati Rajeev Ram Nikola Mektić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još