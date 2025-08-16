Sjajni Nikola Mektić ušao u finale Cincinnatija! S Amerikancem u drami nadigrao favorite

Hrvatski teniski reprezentativac Nikola Mektić i Amerikanac Rajeev Ram u svom su četvrtom zajedničkom nastupu, a trećem u ovoj sezoni, došli do prvog finala pobijedivši u subotnjem polufinalu na ATP Masters 1000 turniru u Cincinnatiju druge nositelje, Britance Juliana Casha i Lloyda Glasspoola sa 7-6 (4), 7-6 (2).

Hrvatsko-američki par je u oba seta imao prednost 'breaka'. U prvom su ju stekli u sedmom gemu, a izgubili u sljedećem, dok su u drugoj dionici poveli sa 4-1, ali dopustili suparnicima povratak do 4-4. No, u oba 'tie-breaka' su pokazali više i došli do svog prvog zajedničkom meča za trofej. Mektić i Ram će za naslov igrati protiv pobjednika drugog polufinalnog dvoboja u kojem će se Britanci Joe Salisbury i Neal Skupski boriti protiv Talijana Lorenza Musettija i Lorenza Sonega.

Za 36-godišnjeg Zagrepčanina će to biti 13. finale na ATP Masters 1000 turnirima u kojem će pokušati doći do 11. naslova, a ukupno 32. u karijeri, dok će 41-godišnji Ram tražiti put prema šestom Masters 1000 naslovu u desetom finalu na najvišoj razini turnira na ATP Touru.

Ram je bio pobjednik u Cincinnatiju 2022. u paru s Joeom Saliburyjem, a Nikola Mektić će prvi put imati priliku igrati za naslov na ovom Masters 1000 turniru, jednom od dva koja mu nedostaju u kolekciji. Zagrepčanin nikada nije osvojio ni kanadski Masters, a 2021. je njega i Matu Pavića u tome spriječio Mektićev današnji partner i Joe Salisbury.