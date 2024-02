Sjajni Duje Ajduković izjednačio protiv Belgije nakon poraza Čilića

Nakon prvog dana kvalifikacijskog Davis Cup susreta Hrvatske i Belgije rezultat je 1-1, zahvaljujući sjajnoj predstavi 22-godišnjeg Duje Ajdukovića koji je za 79 minuta svladao Jorisa de Loorea sa 6-1, 6-4 i tako izjednačio rezultat, nakon što je u prvom meču Zizou Bergs sa 6-4, 4-6, 6-4 pobijedio Marina Čilića.

Iako mu je ovo bio tek drugi pojedinačni meč u Davis Cupu, a prvi u kojem je nastupao kao najbolje rangirani igrač hrvatske reprezentacije, Ajduković je unatoč pritisku rezultata, zbog Čilićevog poraza u prvom dvoboju, dokazao da je u sjajnoj formi.

Nakon što je u prvom gemu dvoboja spasio 15-40, Splićanin je suparniku prepustio samo 'mrvice'. Od 1-1 u prvom setu, Ajduković je nanizao devet gemova i nakon 46 minuta igre vodio sa 6-1, 4-0. Svojom je agresivnošću i preciznošću ostavio 30-godišnjeg belgijskog tenisača bez prilike da uđe u bilo kakav ritam.

De Loore je uspio osvojiti dva svoja servisa i dovesti Ajdukovića u situaciju da mora odservirati za prvu pojedinačnu pobjedu u Davis Cupu. Tu je Duje malo požurio, zakomplicirao si situaciju i po prvi put u dvoboju izgubio servis.

No, već u sljedećem gemu Ajduković je došao do meč-lopte (30-40). Prvu je propustio promašenim bekendom nakon dugotrajne izmjene udaraca s osnovne crte, ali je u sljedećem poenu De Loore promašio forhend te dao Splićaninu novu priliku. Belgijac je asom spasio drugu meč-loptu. Još jedan promašeni forhend belgijskog tenisača donio je Ajdukoviću treću meč-loptu, ali se De Loore spasio još jednim odličnim servisom. Na četvrtu meč-loptu Belgijac je promašio prvi servis, ali je nakon drugog došao na mrežu i završio poen neuhvatljivim volejem. U najdužem gemu meča De Loore je došao i do gem-lopte, ali ga je Ajduković nadmudrio u izmjeni na mreži. De Loore je na kraju osvojio gem i natjerao Ajdukovića da drugi put servira za pobjedu.

Duje je to učinio sa stilom, ostavivši suparnika bez poena i 11. asom u meču zapečatio pobjedu za subotnjih 1-1.

U prvom meču je Zizou Bergs pokazao odličnu igru protiv Marina Čilića, a to mu je donijelo najznačajniju pobjedu u karijeri. Nakon dva sata i 40 minuta borbe 24-godišnji belgijski tenisač je slavio sa 6-4, 4-6, 6-4.

Odluka o pobjedniku dvoboja past će u nedjelju. Program počinje u 13 sati dvobojem parova, u kojem su za Hrvatsku nominirani Ivan Dodig i Mate Pavić, a za Belgiju Sander Gille i Joran Vliegen. Ne bude li izmjena u sastavima, nakon njih bi na teren trebali Duje Ajduković i Zizou Bergs, a bude li rezultat 2-2, prema nominaciji bi za ukupnu pobjedu trebali igrati Marin Čilić i Joris de Loore.

HRVATSKA - BELGIJA 1-1

Marin Čilić - Zizou Bergs 4-6, 6-4, 4-6

Duje Ajduković - Joris de Loore 6-1, 6-4

U nedjelju:

Ivan Dodig / Mate Pavić - Sander Gille / Joran Vliegen

Duje Ajduković - Zizou Bergs

Marin Čilić - Joris de Loore