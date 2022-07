Sjajna Hrvatska među najuspješnijim zemljama, osvojili smo devet medalja

Sjajne rezultate ostvarili su mladi sportaši i sportašice Hrvatske na ovogodišnjem Europskom olimpijskom festivalu koji je jučer završio u slovačkom gradu Banskoj Bistrici. Ukupno smo osvojili devet medalja, među kojima pet zlatnih, što je doista sjajan uspjeh u konkurenciji 45 zemalja. Po broju osvojenih medalja na devetom smo mjestu. Tko zna, možda će netko od ovih medaljaša iz Banske Bistrice u budućnosti osvajati medalje i na velikim seniorskim svjetskim natjecanjima. Name, na Europskom olimpijskom festivalu mladih medalje su osvajali danas vrhunski bivši i sadašnji sportaši poput atletičarke i atletičara Sandre Perković i Stipe Žunića, gimnastičara Tina Srbića, plivača Duje Draganje i tenisačice Mirjane Lučić. Na EYOF-u su nekad davno igrali danas vrhunski košarkaši poput Bendera, Žižića i Zupca te rukometaši Ivić, Vuglač, Kaleb, Lučin, Mileta, Načinović, Pribetić, Kuzmanović i Mandić.

Čudesna Jana Koščak

Najuspješniji smo bili pretposljednjeg natjecateljskog dana. Nakon dvaju početnih srebrnih odličja – Anne Ćurković u skoku u dalj i Vite Penezić na 100 m, te zlatnog i srebrnog odličja Lare Jurčić na 200 m i Janka Kišaka na 110 m prepone, nastupe u finalu "pozlatile" su Mia Wild na 100 m prepone i Jana Koščak u skoku u vis. Mia Wild trijumfirala je osobnim rekordom (13,46), ispred Šveđanke Esther Sahlqvist (13,56) i Talijanke Sofije Pizzato (13,62). Postignuto vrijeme naše predstavnice samo je tri stotinke sporije od nacionalnog mlađejuniorskog rekorda Jane Koščak, koja se u svojoj najjačoj disciplini – skoku u vis, pobrinula za treće atletsko zlato na EYOF-u u Slovačkoj. Koščak je sve visine, uključujući i pobjedničku od 184 cm, preskočila vrlo sigurno, već u prvim pokušajima, a rasterećena od finalnog ishoda pokušala je i s razinom osobnog rekorda (188 cm), ali nije uspjela. Srebro je osvojila Srbijanka Nikolina Pejatović (182 cm), a broncu Bugarka Iren Sarabojukova (180 cm).

U finalu utrke na 3000 m naš Sven Franjković bio je deveti (9:12.67). Slavio je Šveđanin Karl Ottfalk (8:23.80), ispred Rumunja Luciana Stefana (8:28.13). Broncu je osvojio Talijan Vittore Simone Borromini (8:28.55). Hrvatska ženska štafeta 100-200-300-400 m u sastavu: Anna Ćurković, Lara Jurčić, Olja Galić i Vita Penezić nije uspjela proći u finale. Bila je peta u svojoj kvalifikacijskoj skupini (2:21.10), što joj je bilo dovoljno za ukupno 14. mjesto.

Pavalić najbrža plivačica

Nakon dva atletska zlata za hrvatski sport fantastični petak na Europskom olimpijskom festivalu mladih (EYOF) u Banskoj Bistrici zaokružila je plivačica Jana Pavalić osvajanjem zlatne medalje u disciplini 50 m slobodnim načinom. Pavalić je do zlata stigla s vremenom 25,94, ispred Britanke Skye Carter (25.94) i Litavke Smilte Plytnykaite (26.06) i to joj je druga medalja, nakon srebra na 100 metara slobodno, kada je postolje dijelila s istim suparnicama. To je ujedno treća hrvatska plivačka medalja na EYOF-u, budući da je dan prije zlato osvojila i Lucijana Lukšić na 200 m slobodnim načinom.

Posljednjeg dana, jučer, u konkurenciji za medalju bili su naši mladi rukometaši, ali su na kraju u susretu za broncu izgubili od Portugala (24:28). Najefikasniji u našim redovima, s po tri pogotka, bili su Vidović, Šprem, Martinko i Gajšak. Kadetkinje su na kraju osvojile peto mjesto pobijedivši Crnu Goru s 19:11. S dvije pobjede u posljednja dva dana uljepšale su dojam o svom nastupu. Najefikasnija je bila Josipa Zubac s pet pogodaka. Košarkaši Hrvatske u susretu za peto mjesto izgubili su od Turske (67:86).

>> Doček za Milija Poljička, juniorskog pobjednika Wimbledona