Silvio Marić: Nema tu zavisti i ljubomore, Mislavu se samo mogu diviti, kao i navijači!

Dinamo je u europskim natjecanjima 19 puta igrao protiv engleskih klubova, od toga tri puta u grupnoj fazi Lige prvaka: s Manchester Unitedom (1999.), Arsenalom (2015.) i Manchester Cityjem (2019.). Dinamo u tih 19 ogleda s Englezima ima četiri pobjede (te tri remija i 12 poraza); 1967. nad Leeds Unitedom 2:0 u Kupu sajamskih gradova, 2015. nad Arsenalom 2:1 u Ligi prvaka, te 2021. nad Tottenhamom 3:0 u Europskoj ligi i nad West Hamom 1:0, također u Europskoj ligi. Prve tri bile su izborene u Zagrebu, pod vodstvom trenera Ivice Horvata, Zorana Mamića i Damira Krznara, a posljednju je u Londonu izborio Željko Kopić.

Lamzina simfonija

Dvije od četiri te pobjede režirao je jedan skromni, samozatajni zagrebački dečko, koji je u Dinamo prije četiri godine došao na mala vrata s drugoga kraja svijeta, a u tom relativno kratkom razdoblju prometnuo se u jednoga od najvećih nogometaša koji je ikada hodao Maksimirom.

Ako smo toliko puta opjevali Lamzinu simfoniju protiv Eintrachta, Cerinove škarice protiv Sportinga, Cvitinu i Marinu rapsodiju protiv Partizana ili Sammirovu simultanku protiv Malmöa, ono što je u Dinamovu dresu ostvario Mislav Oršić – to nije uspio nitko.

Krenimo samo od Mislavovih europskih brojki, a one su impresivne: 64 nastupa, 26 pogodaka, 11 asistencija. Tako je dečko iz Španskog zapravo "potpisao" čak 37 pogodaka u Europi, s kojima je Dinamo dva puta u posljednje četiri sezone dočekao europsko proljeće.

Tih 26 pogodaka Dinamov je europski rekord, čak 11 pogodaka više od legendarnih strijelaca Zambate i Cvitanovića, a pritom je Mislav, mr. Hat-Trick, jedan od samo petorice hrvatskih nogometaša, uz Pršu, Klasnića, Olića i Mandžukića, koji su postigli tri i više pogodaka u natjecanju po skupinama Lige prvaka. No, Mislav je jedini od njih Europu zadivio u Dinamovu dresu zatrpavši 2019. Atalantu s tri pogotka. A potom je isto ponovio i protiv Tottenhama dvije godine kasnije.

No, ono što Mislava svrstava u Dinamove anale, i što je ohrabrujuće uoči utakmice s Chelseajem, podatak je kojim se teško može pohvaliti neki hrvatski nogometaš: Oršić je u dva navrata svojom razarajućom desnicom uništio dva engleska, dapače londonska kluba: Tottenhamu je zabio tri gola za pobjedu 3:0, a njegova raketa na Boleyn Groundu srušila je West Ham i donijela plavima pobjedu od 1:0.

Silvio Marić također je Zagrepčanin, također je bio ljubimac Dinamovih navijača, a nekada je igrao u Engleskoj. Mara ne skriva svoje najiskrenije divljenje prema Mislavu.

- Mislav je za Dinamo u Europi napravio više od svih nas. Sve nas je nadmašio, i ja mu na tome čestitam. Mislav je idol Dinamovih navijača, a to je najljepši osjećaj za nogometaša, uz to domaćeg, zagrebačkog dečka. Oršić zna koliko ga navijači vole, on to osjeća u svakoj utakmici, gdje god se pojavi, a to je za igrača strahovit motiv. Ne pritisak, nego samo poticaj da bude još bolji. I osobito je to važno uoči utakmica u Ligi prvaka, u kojima Dinamo nije favorit, čak ni protiv Red Bull Salzburga, a onda igrač igra s užitkom, za svoj gušt, za navijače - kaže Silvio Marić.

Jeste li ikada pomislili – "da sam bar postigao jedan hat-trick za Dinamo u Europi"? A Oršić ih je dosad postigao dva.

- Ne zavidim Oršiću, nema tu ni zavisti ni ljubomore, nego samo divljenje. Onaj put kad je zabio tri gola Tottenhamu, u mojem društvu nastao je muk! Samo smo se međusobno pogledavali i u tišini se pitali – je li ovo stvarno moguće!? - prisjetio se Silvio, koji će danas u Maksimiru prvi put biti u ulozi stručnoga komentatora na Arenasportu.

Tvrdi da Mislavovi pogoci engleskim klubovima imaju posebnu težinu.

- Engleska liga najjača je u Europi, engleske su momčadi fizički nadmoćnije od svih u Europi. I ne mogu se uopće sjetiti kada je neki igrač u europskom natjecanju Tottenhamu zabio hat-trick. Chelsea je također velika, ozbiljna momčad, s iznimnim obrambenim igračima, i bit će za Dinamo golem izazov. A opet, kada igrate rasterećeno, kada znate da niste favorit i kada nemate velika očekivanja, tada ste najopasniji. Što danas želim Mislavu? Pa neka i Chelseaju zabije hat-trick, što drugo! - nasmijao se veliki dinamovac Silvio Marić, koji je također za Dinamo jednu od svojih najboljih utakmica odigrao protiv engleskog kluba, Newcastlea.

