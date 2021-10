Šibenik razbjesnio dobar dio Dalmacije: 'Izgleda ružno, ali moglo bi doći do nereda'

Nogometni klub Šibenik donio je odluku ne prodavati ulaznice za Zapadnu tribinu stanovnicima Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske i Zadarske županije. Ili, pojednostavljeno, navijačima Hajduka! Tako nešto izazvalo je cijeli niz reakcija.

Najglasnije je "odzvonila" ona legende Mate Miše Kovača, koji je izjavio da ga je sram, a uoči dalmatinskog derbija oglasili su se čelnici klubova, gradonačelnik Šibenika, dogradonačelnik Splita, splitsko-dalmatinski župan...

- Klub je sigurno iskomunicirao s policijom organizaciju uvažavajući elemente sigurnosti i epidemiološke mjere - kratko je kazao šibenski gradonačelnik Željko Burić za Dalmatinski portal.

Dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević ide u sličnom smjeru.

- Uvjeren sam da se radi samo o sigurnosti i da nema nikakve druge pozadine. Ne vidim potrebu reagirati, ovdje su sasvim drugi razlozi u pitanju.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL 31.10.2018., stadion Subicevac, Sibenik - 1/8 finala hrvatskog nogometnog kupa, HNK Sibenik - HNK Hajduk. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban čvrsto vjeruje da odluka nije pravedna.

- Svim navijačima diljem naše domovine treba biti slobodan ulaz na sva natjecanja! Jedina zapreka je, naravno, ako su se ogriješili o zakon koji se odnosi na navijače.

Naravno, komentirali su je i u Hajduku, bez davanja podrške Šibeniku.

- Nije prvi put i ne podržavamo takve odluke. Voljeli bismo vidjeti odluku i zašto je ona donesena pa ćemo po potrebi reagirati. To je pitanje za institucije koje su tu odluku donijele.

Iste te institucije, u ovom slučaju Hrvatski nogometni savez, koji je otišao podosta u širinu.

- Koliko je HNS-u poznato, HNK Šibenik je objavio da je sve radio u suradnji i na preporuku Policije RH, o čemu možete zatražiti njihov stav... U kontekstu aktualne pandemije, klubovi moraju poštovati i mjere HZJZ-a, odnosno trenutno moraju osigurati da svi gledatelji imaju važeće EU digitalne COVID potvrde.

Uistinu, Šibenik se poziva na sigurnost, posebno jer se navijačke skupine Funcuti i Torcida sukobljavaju u svakoj prilici, čak i u centru samog grada.

- Mi smo dali u prodaju za navijače Hajduka Istok, koliko možemo, znamo da je to malo, ali u dogovoru s policijom smo išli na to da poduzmemo sve da ne bude nereda na tribinama. Izgleda ružno, ali dogodit će se da zadnja dva dana ljudi iz Splita dolaze kupiti kartu u Šibenik, pa kad padne gol, ovamo imamo Funcute, može se dogoditi nered, a to nam ne treba.

Šibenik i Hajduk igraju u 12. kolu Prve HNL na Šubićevcu 17. listopada od 17:30.