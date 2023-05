Šibenik o Livaji: Bog nekom da, nekom uzme. Puljak i Ivošević ‘nisu dostupni’ za ‘freze i traktore’

Jedini rezultat koji preksinoć na Rujevici nije odgovarao nikome, na kraju se dogodio. Kada je simbol Hajduka i najbolji igrač lige Marko Livaja uzeo megafon i poveo s terena navijačko skandiranje pozivajući Torcidinom pjesmom za potrebe tribine i na batine prema protivniku iz Šibenika, nogomet je, kako se to popularno voli kazati, pao u drugi plan. A zapravo, dogodilo se to da zbog neartikuliranog urlanja hrvatskog reprezentativca imamo dnevnopolitičku priču, u kojoj baš svi licemjerno kalkuliraju, o Livajinoj igri govori malo tko ili gotovo nitko, a on na kraju čak ispada jedini dosljedan, jer je istu priču već jednom zakuhao i bez izvijanja pokazao kakav je. Ali najgori je ovo ishod za svečano finale, hrvatsku ligu, izbornika, reprezentaciju, Livaju, Hajduk i baš sve navijače koji su došli u Rijeku na utakmicu. Unatoč 'vrućoj glavi' i 'navijačkom folkloru', svima koji misle glavom jasno je da netko ujutro mora postaviti pitanje – tko će objasniti nogometašu HNL-a da ne može u finalu Hrvatskog kupa nekažnjeno urlati o batinama prema građanima jednog hrvatskog grada? Iako zvuči kao foklor, Livajin potez izbacio je lavinu najgoreg crnila s dna kace društva, koje ako i ne osjeća stvarnu prijetnju od napadača Hajduka, kao jedva čeka da se baš to dogodi. I tu kreće sajam licemjerstva koji Marko Livaja možda neće prepoznati, ali on tu ionako više nije glavna priča, već postaje sredstvo, između ostalog i za iživljavanje frustracija iz svih smjerova. Zazivaju se kazne, lomače, izbacivanje iz reprezentacije, izvlače se ružni transparenti šačice golobradih Funcuta koji njima vrijeđaju cijelu Dalmaciju, društvene mreže krcate su užasnih napisa napisa, crnila, mržnje. Umjesto nogometaša, za komentar zovemo gradonačelnike Šibenika i Splita.

Ivica Puljak gledao je utakmicu u Rijeci sa zamjenikom Bojanm Ivoševićem, velikim navijačem Hajduka, no dok su medijima tada bili dostupni, jutro nakon iz Splita muk, baš nitko nije dostupan za komentar. Iz smjera Šibenika, od dogradonačelnika Danijela Milete dobili smo službeno očitovanje Grada na Livajin incident: Bog nekome da, nekome uzme".

I baš je tijekom jutra, dok su 'glave vruće' bila ključna hladna i nedvosmislena reakcija HNS-a, u kojoj se ogleda i poruka izbornika Zlatka Dalića, ali i reakcija Hajduka koja je stigla nešto kasnije. Prvo je HNS prijavio napadača Hajduka Disciplinskoj komisiji. A pravila disciplinskog pravilnika i njegova stavka 44., koji se bavi problematikom ovakvih neprimjerenih ispada i skandiranja igrača ili službenih osoba utakmice, vrlo su jasna. Prema Livaji se u skladu s njima već postupalo.

Glupost koju je napravio već je drugi takav ružan prekršaj najboljeg igrača HNL-a, nakon što je u prosincu 2021. godine na proslavi pobjede u derbiju s Dinamom pred Poljudom vodio navijanje povicima "Dinamo, srpsko ime to", a kasnije u noći pjevao još jednu Torcidinu "baladu" kojom se letvama i šakama ide na Purgere i Riječane.

– Nakon završetka utakmice finala pokrenut je disciplinski postupak protiv igrača Hajduka Marka Livaje zbog pjevanja pjesme neprimjerenog sadržaja – javili su nam iz HNS-a, dok je Hajduk u dužem pisanom priopćemju osudio Livaju, najavio kaznu sukladno pravilniku kluba i donaciju Bilom srcu, ali i ukazao na drugu stranu priče, što im je bilo posebno važno

- Smatramo da je naš igrač Livaja pogriješio što je pjevao pjesmu koja je izazvala povredu osjećaja ljubitelja sportskog rivala iz Šibenika kojima se ovim putem još jednom ispričavamo. S obzirom na razinu odgovornosti i utjecaja koje imamo prema javnosti radit ćemo kontinuirano na tome da se takve stvari ne ponove.

- Nažalost, ne možemo se ne osvrnuti na svojevrsno ignoriranje kada se stvari dogode suprotno, konkretno u slučaju poziva na smrt najboljeg igrača lige i hrvatskog reprezentativca. Diskurs u javnom prostoru nije bio toliko izražen ni primjetan, a izostale su reakcije odgovornih institucija koje su trebale stati u zaštitu. Postavlja se pitanje dvostrukih kriterija, a samim time i odgovornosti prema osobi koja svoju ljudskost, veličinu i igračku vrijednost svakodnevno pokazuje prema svima onima koje uveseljava pristupom, neumornim fotografiranjem i izvedbama na terenu. Livaja je igrač i osoba sa svim svojim manama i vrlinama koje krase njegov identitet'.

Livaji se sprema žešća kazna nego prvi put, kada je zbog pjevanja Torcidinih pjesama u blagajnu HNS-a uplatio 35 tisuća kuna i ispričao se, doduše ne u megafon nego u službenom očitovanju Savezu. S obzirom na to da delegat susreta finala u Rijeci Ivan Vukojević nije sporni trenutak nakon utakmice unio u zapisnik, Livaju je netko morao prijaviti HNS-u da bi došlo do ove reakcije. Disciplinski sudac HNS-a to nema pravo napraviti po službenoj dužnosti. Dakle Livaju je prijavio netko iz HNS-ove nogometne obitelji, baš kao u slučaju iz prosinca 2021. godine kada je to napravio Josip Brezni iz Prve lige.

Dalić to neće tolerirati

pjesme koju je poveo tijekom slavlja, k tome tijekom javnog okupljanja i utakmice visokog rizika, imala bi pravo postupati i policija, a ne samo delegat susreta koji to, neobjašnjivo, nije učinio. Ali na Rujevici je povike slušao i cijelu scenu snimio izbornik Dalić. Deset dana prije okupljanja reprezentacije s kojom već godinama šalje drukčiju poruku navijačima i važnog meča Lige nacija, sigurno je da slijedi smirivanje tenzija. No stručnjak s dvije svjetske medalje koji je u reprezentaciji riješio i puno teže slučajeve iščašenja poput Rebića i Kalinića, sigurno neće tolerirati ovakvog Livaju u svlačionici Hrvatske. Na Livaji će hoće li i to shvatiti kao folklor.