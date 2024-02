Sesar nakon poraza od Francuske: 'Zadovoljan sam jer se nismo predali. Sada se okrećemo Cipru'

Hrvatska košarkaška reprezentacija izgubila je prvu utakmicu kvalifikacija za Eurobasket 2025. godine. Francuzi su kod kuće slavili rezultatom 73-61. Igru u utakmici komentirali su hrvatski izbornik Josip Sesar i hrvatski košarkaši.

"Teška, fizički zahtjevna utakmica. Znali smo da će biti agresivni. Potjerali su nas na deset metara od koša i nismo dobili dubinu tijekom cijelog susreta. Imali smo neke momente koje nismo iskoristili na način na koji smo trebali. U drugoj četvrtini kad su nam otišli na deset razlike imali smo šuteve za tri poena koje nismo pogodili. Na kraju opet, mislim da je bilo 66-59, imali smo četiri napada koje nismo iskoristili na pravi način. Međutim, treba dati priznanje i zasluge francuskim igračima koji su nas natjerali na neke teške šuteve", započeo je Sesar.

"Ne mogu nikada biti zadovoljan porazom, ali bitno je što se nismo predavali do kraja utakmice. Cijelo vrijeme smo pokušavali nešto i na kraju smo spustili. Na kraju sam malo razočaran tom velikom razlikom, tih 12 poena. Što je, tu je. Okrećemo se utakmici protiv Cipra. Gledamo dalje", rekao je izbornik i zaključio:

"Oni su cijelo vrijeme agresivno igrali i po cijelom terenu. Isključili su nam brzi protok lopte. Kada bi netko kasnio oni bi to preuzeli. Sve polazi od toga da nismo imali pravu dubinu. Pokušavali smo nešto s Hezonjom riješiti. On je dva-tri puta to riješio. Međutim, protiv ovakve momčadi s puno driblinga je teško igrati. Znali smo to i pripremali se. Oni su nama 12 poena zabili iz kontre. Na ovoj su utakmici imali 27 slobodnih bacanja, što je velika razlika. Trebamo jednostavno naš sustav dograđivati."

Na agresivnost protivnika osvrnuo se i Roko Badžim. "Zaslužili su pobjedu. Nismo mogli odgovoriti na agresivnost, a to je bio ključ utakmice. Na kraju smo se pokušali vratiti, ali nismo uspjeli", rekao je hrvatski reprezentativac.

"Imali su deset razlike više-manje od početka drugog poluvremena. Tu smo imali neke šanse da dovedemo utakmicu u egal, ali nismo to iskoristili. Izrazito agresivna utakmica s njihove strane", rekao je Goran Filipović i dodao:

"Dijelom je problem to što su nas izgurali na deset metara od vlastitog koša. Teško je nešto postaviti taktički kad oni na taj način uđu i fizički izguraju, izudaraju, poremete ti kretnje. Tada je teško doći do otvorenih pozicija. Generalno, mislim da smo malo bolje na to odgovorili možda bi imati bolji rezultat."

Kratko se osvrnuo i na atmosferu: "Baš onako sportska atmosfera, karakteristična za Francusku i ovakve prostore. Drugačije je, nego naše, balkansko navijanje. Bio je baš užitak igrati."

"Obrambeno su bili izvrsni. Izbacili su nas iz naše igre s pritiskom i nismo imali pravi odgovor. Prva utakmica, bilo je nekoliko novih dečkiju pa se i dalje navikavamo jedni na druge. Mario i ja preuzimamo nove uloge. Mario je naviknut, a ja se navikavam. Ovo je samo jedna postaja na putu. Pred nama je još mnogo utakmica. Pred kraj utakmice pokušavali su i dalje pritiskati. Nisu više bili toliko agresivni, ali pokušali smo nešto napraviti 1-na-1", rekao je Jaleen Smith.

Nekoliko je riječi o utakmici kazao i francuski izbornik Vincent Collet. "Dobra pobjeda, nikad nije lako igrati prvu utakmicu kvalifikacija. Dobili smo utakmicu zbog naše obrane, ali u napadu smo imali problema. Gubili smo ritam i povezanost. Moramo to popraviti prije utakmice s Bosnom i Hercegovinom u ponedjeljak. Zadovoljan sam borbenim duhom i snažnom igrom. Imali smo devet osvojenih lopti. Spustili smo ih na 37 posto šuta i prisilili na 19 izgubljeni lopti, no slabosti su postojale u napadu", kazao je francuski izbornik.

