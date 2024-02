Lessort: Hrvatska je opasna a Hezonji moramo posvetiti posebnu pažnju

Novi vođa reprezentacije

Hezonja: Biti kapetan nacionalne vrste velika je stvar za moju obitelj

Uz nogometaše, vaterpolisti su ponos Hrvatske. Oni su uvijek imali ono što mi nismo imali dovoljno a to je zajedništvo. Da je cijela momčad kao jedno. Mi to imamo od prošlog ljeta ali to još nije na razini kao što oni imaju, ističe Hezonja