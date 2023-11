Senzacija 2017. godine pokazuje da vatrene nikad ne treba otpisati. Rakitić je ipak otišao prerano

U subotu u Erevanu, gdje od 15 sati igraju Armenija i Wales, te u Rigi gdje se od 18 sati sastaju Latvija i Hrvatska počinje dramatičan rasplet u skupini D kvalifikacija za Europsko prvenstvo. U najslabijoj skupini koju je ikada imala Hrvatska je i dalje u igri za izravan plasman, a već se zna i da je osigurala dodatne kvalifikacije u slučaju da zauzme treće mjesto. Taj podatak podrazumijeva da čak ni plasman iza Walesa i Turske još uvijek ne bi Hrvatsku i Dalića učinio gubitnicima kvalifikacija – sve dok imaju mogućnost plasmana na završni turnir.

Podsjetimo, u listopadu 2017. godine Hrvatska je bila suočena s još bezizlaznijom situacijom budući da je tada treće mjesto na ljestvici (iza Islanda i Ukrajine) ne bi vodilo u doigravanje. No tada je Hrvatska senzacionalno nokautirala Ukrajinu u Kijevu otvorivši si nove horizonte te u sljedećih šest mjeseci postala najveća senzacija svjetskoga nogometa. Ta je sekvencija iz života Dalića, Brozovića, Modrića... samo podsjetnik da te momke nikada ne treba otpisivati. Kao ni onu povremeno nazočnu izbornikovu sretnu zvijezdu koja mu je, primjerice, prije godinu dana u Dohi poslala Lukakua...

Čak 11 velikih turnira

Eventualni neodlazak Hrvatske na Europsko prvenstvo 2024. doista bi imao razmjere katastrofe, čiji se prvi proplamsaj javio prošloga listopada: najprije zbog činjenice da se završni turnir igra na našemu "domaćem" terenu, u Njemačkoj, a zatim i zbog globalnoga ugleda i rejtinga selekcije koja se postojano – uz poneku oscilaciju – održava u ili blizu svjetskom vrhu posljednjih 25 godina. Naime, Hrvatska se do sada plasirala na čak 11 velikih natjecanja, šest svjetskih i pet europskih prvenstava, a samo izbornik Zlatko Dalić odveo je Hrvatsku na čak tri turnira, te još i na završnicu Lige nacija.

Zašto je sada tema Europsko prvenstvo, a kvalifikacije još traju? Naime, jedan letimični pogled na popis svih reprezentativaca koji su od 1990. godine nastupili za Hrvatsku otkriva kako on sadrži čak desetoricu nogometaša sa stotinu i više nastupa: Modrić ih ima čak 170, Srna 134, Perišić 129, Pletikosa 114, Rakitić 106, Šimunić 105, Olić 104, Ćorluka i Vida po 103, Šimić 100. A to je u usporedbi s ostalim europskim reprezentacijama doista respektabilan skor.

Naime, samo tri europske nogometne nacije u ovom trenutku imaju više reprezentativaca sa 100 i više nastupa od Hrvatske (i Danske, također 10): Nijemci i Španjolci po 13 – jedni i drugi višestruki europski i svjetski prvaci, te Šveđani 11. Francuzi ih imaju devetoricu, kao i Englezi i Nizozemci, Talijani i Latvijci osmoricu, Portugalci, Irci, Švicarci, Belgijci i Maltežani po sedmoricu...

Španjolskih 13 veličanstvenih čime: Ramos 180, Casillas 167, Busquets 143, Xavi 133, Iniesta 131, Zubizarreta 126, David Silva 125, Xabi Alonso 114, Fabregas i Torres 110, Raul 102 i Pique 102, Puyol 100, a njemačkih: Matthaüs 150, Klose 137, Podolski 130, Müller 125, Schweinsteiger 121, Neuer 117, Lahm 113, Klinsmann 108, Kroos 106, Kohler 105, Mertesacker 104, Beckenbauer 103, Hässler 101.

Proširimo li analizu po drugim kontinentima, opet nećemo naći značajniju reprezentaciju s više igrača sa sto nastupa od Hrvatske. Brazil ih ima osmoricu (Cafu 142, Neymar 128, Dani Alves 126, Roberto Carlos 125, Thiago Silva 113, Lucio 105, Taffarel 101, Robinho 100), kao i Argentina i Urugvaj... Reprezentacija Jugoslavije između 1946. i 1990. godine nije imala ni jednoga igrača sa sto nastupa. Rekorder je bio Dragan Džajić s 85 nastupa, a najviše nastupa od hrvatskih igrača imao je Zlatko Vujović, 70.

Raketa otišao prerano

Kako se Hrvatska našla tako visoko u ovome redoslijedu? Najprije zbog svoje premale baze; ograničene mogućnosti selektiranja klasnih nogometaša pa shodno tome korištenju najboljega što posjeduje dokle god je to moguće. Tako Luka Modrić za reprezentaciju još uvijek igra s 38 godina, Perišić i Vida su 34-godišnjaci, Olić je trajao do 36., Pletikosa i Srna do 35., Ćorluka do 33. godine... Svi oni nastupali su ili nastupaju za reprezentaciju dulje od desetljeća. Nažalost, dvojica maestralnih igrača snažnih osobnosti Mandžukić i Rakitić oprostili su se već s 32 godine – ipak prerano.

Drugi element dugovječnosti naših reprezentativaca kontinuirani su plasmani Hrvatske na velika natjecanja. Evo primjera: Vida, Ćorluka i Olić imaju 14, Pletikosa 15, Rakitić 20, Šimić 16, Šimunić 12 nastupa na velikim turnirima. Bez tih nastupa ni jedan od te sedmorice ne bi bio u klubu 100. I tu nije sve: prema tom uglednom, prestižnom klubu, prema kojemu bi im putovanje ubrzao plasman na EP 2024., nezadrživo nadiru Mateo Kovačić s 97, Marcelo Brozović s 91 i Andrej Kramarić s 87 nastupa. Daleko iza njih su Mario Pašalić s opet respektabilnih 58, Nikola Vlašić s 53 i Dominik Livaković s 49 nastupa.

Naravno da impozantnom kontinuitetu naših reprezentativaca pridonosi i kemija s izbornikom. Tko zna bi li Modrić uopće dogurao do 170 nastupa da Dalić u listopadu 2017. nije ubrizgao reprezentativcima novu dozu samopouzdanja, bi li toliko trajali Vida i Perišić... Pa i Dalić već ima kontinuitet od šest godina na klupi reprezentacije i po tome je sedmi najdugovječniji europski izbornik.