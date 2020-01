Šego i Marić dogovorili se što će raditi ovog ljeta

Rukometaši Hrvatske jučer ujutro odradili su lakši trening uoči današnjeg finala. Na treningu nije bilo tek Luke Cindrića koji je pod posebnom pažnjom liječničkog tima koji ga svim silama pokušava osposobiti za današnji susret.

Nije bilo ni Valentina Ravnića koji je dobio visoku temperaturu.

>> Ovako su hrvatski rukometaši proslavili plasman u finale

– Bez Cindrića i Karačića teško ćemo probijati španjolsku 5-1 obranu. Vidjeli ste kad su u igri bili Karačić i Cindrić protiv Norveške, igrali smo najljepši rukomet i, da je Luka mogao, mi bismo Norvežane lako pobijedili – istaknuo je Hrvoje Horvat, pomoćni trener reprezentacije.

Šego i Marić žele u ribolov

David Mandić odigrao je najviše minuta na Europskom prvenstvu. Nakon što je Brozović zamijenio u rosteru Ravnića, Mandić nije imao igrača koji bi ga mogao mijenjati na lijevom krilu.

– Za razliku od nekih drugih, starijih igrača, nisam morao dugo čekati da zaigram u finalu jednog velikog natjecanja. Jedva čekam da krene finale, da svi “poginemo” na parketu. Sa Španjolcima smo igrali u Beču, ali u tom susretu nismo bili na sto posto. Ovo će biti jedna sasvim druga utakmica. Naša obrana bit će ta koja će riješiti pitanje pobjednika – istaknuo je Mandić.

Kakav je osjećaj igrati na nogometnom stadionu?

– Lijepo. Stane puno ljudi – kazao je Mandić.

>> Pogledajte što je Domagoj Duvnjak rekao uoči finala

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Poručio vam je Veselin Vujović, trener PPD Zagreba, da ćete imati samo jedan slobodan dan nakon povratka s EP-a.

– Recite mi da je to šala – prepao se Mandić.

Naravno da je šala...

Marin Šego i Marino Marić čekali su na klupi početak treninga.

– Moramo ovo ljeto zajedno na pecanje – rekao je Marić Šegi, a ovaj mu uzvratio:

– Naravno, ali samo ako usput počastiš janjetinom.

U dobrom raspoloženju Marić je ipak nastavio u ozbiljnom tonu:

– Baš smo igrali lijep rukomet u prvom poluvremenu protiv Norveške. Onda je u nastavku došla ozljeda Cindrića, Karačić se počeo hvatati za koljeno, a Duvnjak je bio lagano umoran. Nismo bili toliko lepršavi kao u prvom poluvremenu. Mislim da smo u nekoj ranijoj fazi susreta trebali napraviti veću prednost da ne bismo došli u situaciju da igramo dvadeset minuta produžetaka. Uopće nemam pojma što se događalo u produžecima. Igrali smo svi kao u nekom transu. Padali, dizali se, izvlači iz nemogućih situacija. Uz malo sreće došli smo do finala. Moram pohvaliti kapetana Duvnjaka koji je odigrao doktorsku utakmicu. Čovjek je poginuo na parketu. Ne mogu vjerovati da netko tako može igrati. Sam je igrao protiv njih – istaknuo je Marić.

Jeste li u karijeri ikad igrali utakmicu na 80 minuta?

Idu ih “natamburati”

– Nikad. Iskreno, mislio sam da nakon onih prvih produžetaka ide pucanje sedmeraca. Izborio sam taj sedmerac, Dule ga je pogodio, no prilazi nam neki čovjek i kaže igra se još 2x5 minuta. Gledam suigrače i svi se smiju od umora – kazao je Marić.

Španjolska u finalu?

– Igrali smo s njima nedavno u Beču, ali to je bila neka čudna utakmica. Nismo u taj susret ušli na život ili smrt. Nekako smo igrali bez posebne volje pa su Španjolci poveli sa šest razlike. Onda su ušli igrači s klupe, odigrali smo u obrani 6-0 i na kraju imali šut za pobjedu. U finalu će biti potpuno drugačije. To je jedna iskusna momčad, ima puno rukometnih haklera i ovo je posljednja prilika većini igrača te generacije da se oporosti s medaljom. E, sad tu smo mi da im to ne dozvolimo. Moramo u obrani igrati na što češći kontakt prema njihovim vanjskih šuterima. Moramo ih “natamburati” pa da vidimo – zaključio je Marić.

Alex Dušebajev, španjolski desni vanjski, jako dobro poznaje hrvatske igrače. Godinama je igrao protiv Hrvatske, ali je i godinama igrao protiv naših klubova u SEHA Gazprom ligi dok je igrao za Vardar.

– Hrvatska je opasna i uvjeren sam da će Lino pripremiti nekakvo iznenađenje za nas. Siguran sam da će pripremiti klopku na našu 5-1 obranu – rekao je Dušebajev.

>> Pogledajte što kaže Lino Červar uoči finala