Šarić: Da me pitate što se dogodilo u zadnje četiri minute, doista ne znam

Philadelphia našeg Darija Šarića izgubila je u Bostonu sa 112:114 te nakon pet utakmica polufinala Istočne konferencije završila nastup u doigravanju za prvaka NBA lige. Hrvatski košarkaš bio je uz Embiida najbolji igrač Sixersa s 27 koševa.

- Naravno da smo tužni. Naš je cilj bio ući u doigravanje, ali nitko nije predvidio da ćemo otići ovoliko daleko, da ćemo imati više od 50 pobjeda i biti treća momčad na Istoku. No, razočarani smo. Kad izgubiš, onda to boli - izjavio je hrvatski košarkaš Dario Šarić nakon što je njegova Philadelphia poražena u Bostonu sa 114-112 te nakon pet utakmica polufinala Istočne konferencije završila nastup u doigravanju za prvaka NBA lige.

- Da me sad pitate što se dogodilo u posljednje četiri minute, doista ne znam. Sjećam se da sam izgubio jednu loptu, sjećam se da je Joel (Embiid) promašio jedno polaganje, možda je bio i fauliran. Mislim da smo trebali biti bolji u obrani, u nekim trenucima smo morali biti koncentriraniji, jer smo im dopustili da nam postignu neke lagane koševe - analizirao je Šarić završnicu utakmice u kojoj je s 27 koševa, 10 skokova i četiri asistencije za 40 minuta u igri bio jedan od najboljih igrača Philadelphije.

- Možda nije bilo dobro što smo u prvom krugu pobijedili Miami s 4-1 i imali dosta veliku stanku. U prvoj utakmici u Bostonu smo bili bez ritma. U drugoj utakmici smo odigrali nekoliko loših napada i izgubili. Nismo očekivali da ćemo izgubiti prvu utakmicu kod kuće. Kad gubiš 0-3, to je veliki zaostatak i teško je to ispraviti - rekao je Šarić analizirajući cijelu seriju protiv Bostona te dodao:

- Možda je problem bio što smo svi mislili da imamo dovoljno vremena, da ćemo se popraviti u sljedećoj utakmici. Vjerojatno smo trebali biti fokusiraniji na svaku akciju. Ne kažem da je to bio velik problem, ali je postojao. Ovo će nam biti dobra škola. Nadam se da će ova momčad ostati na okupu što duže - dodao je Šarić.

Neiskustvo je možda bilo odlučujući faktor i prevaga na stranu Celticsa, ali mladost je veliki adut Sixersa za budućnost.

- Pokazali smo veliki potencijal, puno talenta. Znamo da još moramo puno raditi i trenirati. No, u razgovoru smo si rekli da bi već sada moglo biti naše vrijeme.

Pokazalo se da još nije došlo njihovo vrijeme, ali kad podvuče crtu pod sezonu, za Darija Šarića ostaju uglavnom lijepe uspomene.

- Ovo je jedna od najboljih skupina košarkaša i ljudi s kojima sam do sada igrao u karijeri. Mi smo skupina čvrstih momaka koji uvijek žele pobijediti. Neki će možda otići, možda će doći neki novi. To je pitanje za vodstvo kluba. No, ja sam uživao igrajući s ovom momčadi. Bilo mi je veliko zadovoljstvo što sam dio ove skupine ljudi - završio je Dario Šarić.