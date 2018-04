San mi je bio zaigrati za plave, a Rijeka me afirmirala

Osam godina prošlo je od posljednjeg Rijekina slavlja u Maksimiru u prvenstvu, one famozne utakmice u kojoj je autogol Milana Badelja donio slavlje gostima (2:1), na čijoj je klupi sjedio Nenad Gračan (na Dinamovoj Velimir Zajec).

Od tog 31. srpnja 2010. godine Dinamo i Rijeka u prvenstvu su u Maksimiru odigrali 11 utakmica; Dinamo ima čak devet pobjeda, dva puta završeno je neodlučeno.

Jedan od protagonista toga glasovita dvoboja bio je danas 37-godišnji Hrvoje Štrok, tada u dresu Rijeke.

– Sjećam se dobro te utakmice, jer ubrzo nakon nje Dinamov trener bio je smijenjen, a pamtim i Badeljev peh – pripovijeda Štrok, legenda Hrvatske lige iz zagrebačkih Gajnica, danas trener mlađih pionira u zaprešićkom Interu i student Nogometne akademije HNS-a.

Štrok u dresu Dinama ima 64 nastupa, u dresu Rijeke čak 140 u pet sezona koliko je proveo na Kantridi.

– Svakom zagrebačkom dečku san je zaigrati za Dinamo i meni se to bilo ostvarilo, i ne žalim ni za čim u razdoblju koje sam proveo u Maksimiru. Rijeka me sjajno prihvatila, ondje sam doživio punu igračku afirmaciju i najljepše dane svoje karijere. Uvijek se rado vraćam u Rijeku, gdje me i danas poštuju i toplo dočekuju – dodaje Štrok.

Vaša očekivanja od današnjeg derbija?

– Bit će zanimljiva utakmica; Dinamo je napravio odlučujući korak prema naslovu prvaka i sada više nema onakva pritiska kao uoči derbija s Hajdukom, a Rijeka hvata drugo mjesto i dolazi vrlo motivirana. Dinamo će biti oslabljen, ali veselim se što ću vidjeti i neke njegove mlade igrače koji manje nastupaju ove sezone – ističe Štrok.

Na čijoj će strani biti vaše simpatije u derbiju?

– Kada Dniamo i Rijeka igraju u Maksimiru, vi novinari često me se sjetite jer sam prije osam godina sudjelovao u toj pobjedi Riječana. Recimo da bih volio da Rijeka napokon skine i to prokletstvo i osvoji drugo mjesto, a istodobno se veselim što Dinamo vraća naslov u svoje vitrine. On mu više ne može pobjeći – naglasio je Štrok, nekada učenik trenera Nikole Jurčevića, u dresovima Zagreba i Dinama.

Hrvoje Štrok ima čak 17 nastupa u prvenstvenim ogledima Dinama i Rijeke, jednako kao Jasmin Agić, Mario Tokić i Edin Mujčin, a rekorder po broju nastupa je Danijel Šarić (25).

Najbolji strijelac u ovim derbijima je Alžirac Hilal Soudani sa čak 13 pogodaka, ispred Igora Cvitanovića (8).