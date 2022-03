Samuel Kolega ostvario rezultat karijere, stigao do 13. mjesta

Norvežanin Atle Lie McGrath postao je osmi pobjednik na devet ovosezonskih slaloma za Svjetski kup trijumfom na stazi Hermann Maier u austrijskom Flachauu, gdje je hrvatski reprezentativac Samuel Kolega osvajanjem 13. mjesta ostvario najbolji plasman u karijeri.

Kolega je sa startnim brojem 41 u prvoj vožnji imao 24. rezultat, da bi u drugoj vožnji brži od njega bio samo vodeći slalomaš Svjetskog kupa Norvežanin Henrik Kristoffersen i to za samo četiri stotinke.

No, najveću radost u karijeri doživio je drugi norveški skijaš, 21-godišnji Atle Lie McGrath koji je u svom 31. nastupu u Svjetskom kupu stigao do svoje prve pobjede, nakon što je u Schladmingu prije nešto više od mjesec dana bio drugi iza Nijemca Strassera.

McGrath je na kraju za 29 stotinki nadmašio aktualnog olimpijskog pobjednika Francuza Clementa Noela, a treće mjesto osvojio je Švicarac Daniel Yule sa zaostatkom od 64 stotinke.

Najveći tragičar utrke je olimpijski doprvak u slalomu i osvajač zlatnog odličja u alpskoj kombinaciji, Austrijanac Johannes Strolz kojemu je uspjela nestvarna prva vožnja pa je pred drugoplasiranim McGrathom imao gotovo sekundu prednosti (+0.97).

No, pritisak je učinio svoje, iako je Strolz do polovice druge vožnje još uvijek imao prednost od 61 stotinke. U donjem dijelu staze je toliko popustio da je na kraju ostao i bez mjesta na pobjedničkom postolju završivši dvije stotinke iza trećeplasiranog Yulea.

Osim Samuela Kolege, u Flachauu su nove bodove osvojili Filip Zubčić i Matej Vidović. Zubčić je završio na 25. mjestu sa 2.43 sekunde zaostatka za pobjednikom, dok je Vidovićev zaostatak od 2.79 sekundi bio dovoljan za 25. mjesto.

Istok Rodeš je bio na pragu plasmana u drugu vožnju, ali je za Vidovićem zaostao za dvije stotinke, što je bilo dovoljno za nesretno, 31. mjesto.

Filip Zubčić je osigurao nastup na završnici Svjetskog kupa u Courchevelu kao 18. u redoslijedu slalomaša sa 145 bodova. U ovoj će disciplini posljednji slalom odrediti osvajača Malog kristalnog globusa, a za to priliku imaju čak petorica skijaša. Vodeći Henrik Kristoffersen mu je najbliži sa 371 bodom. Njegov sunarodnjak Lucas Braathen je drugi sa 323 boda, a treći je Nijemac Linus Strasser sa 307. Austrijanac Manuel Feller ima 301 bod, a Švicarac Daniel Yule 283.

U ukupnom redoslijedu Švicarac Marco Odermatt ima gotovo nedosližnih 1239 bodova, 189 više od drugoplasiranog Norvežanina Aleksandera Aamodta Kildea. Filip Zubčić je na 21. mjestu sa 268 bodova.

SK Flachau - slalom (m)

1. Atle Lie McGrath (Nor) 1:52.51

2. Clement Noel (Fra) 1:52.80 (+0.29)

3. Daniel Yule (Švi) 1:53.15 (+0.64)

4. Johannes Strolz (Aut) 1:53.17 (+0.66)

5. Marco Schwarz (Aut) 1:53.20 (+0.69)

6. Manuel Feller (Aut) 1:53.27 (+0.76)

7. Luke Winters (SAD) 1:53.34 (+0.83)

8. Sebastian Foss-Solevag (Nor) 1:53.39 (+0.88)

9. Linus Strasser (Njem) 1:53.49 (+0.98)

10. Luca Aerni (Švi) 1:53.52 (+1.01)

11. Timon Haugan (Nor) 1:53.53 (+1.02)

12. Fabio Gstrein (Aut) 1:53.55 (+1.04)

13. SAMUEL KOLEGA (HRV) 1:53.63 (+1.12)

14. Alexis Pinturault (Fra) 1:53.71 (+1.20)

15. Lucas Braathen (Nor) 1:53.80 (+1.29)

16. Henrik Kristoffersen (Nor) 1:53.85 (+1.34)

17. Loic Meillard (Švi) 1:53.92 (+1.41)

18. Erik Read (Kan) 1:53.94 (+1.43)

19. Michael Matt (Aut) 1:54.10 (+1.59)

20. Anton Tremmel (Njem) 1:54.30 (+1.79)

21. Ramon Zenhaeusern (Švi) 1:54.40 (+1.89)

22. Tanguy Nef (Švi) 1:54.66 (+2.15)

23. FILIP ZUBČIĆ (HRV) 1:54.94 (+2.43)

24. Joaquim Salarich (Špa) 1:55.06 (+2.55)

25. MATEJ VIDOVIĆ (HRV) 1:55.30 (+2.79)

...

SK slalom (9/10)

1. Henrik Kristoffersen (Nor) 371 bod

2. Lucas Braathen (Nor) 323

3. Linus Strasser (Njem) 307

4. Manuel Feller (Aut) 301

5. Daniel Yule (Švi) 283

...

18. FILIP ZUBČIĆ (HRV) 145

33. ISTOK RODEŠ (HRV) 60

34. SAMUEL KOLEGA (HRV) 55

40. MATEJ VIDOVIĆ (HRV) 30

...

SK ukupno (31/37)

1. Marco Odermatt (Švi) 1239 bodova

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1050

3. Matthias Mayer (Aut) 836

4. Beat Feuz (Švi) 734

5. Henrik Kristoffersen (Nor) 674

...

21. FILIP ZUBČIĆ (HRV) 268

89. ISTOK RODEŠ (HRV) 60

93. SAMUEL KOLEGA (HRV) 55

110. MATEJ VIDOVIĆ (HRV) 30

...