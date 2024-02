Sad je jasno: Pobijedi li Hrvatska u ključnoj utakmici, čeka je - Srbija! Priprema se epska bitka

Pobijede li hrvatski vaterpolisti u nedjelju svog suparnika u osmini finala Svjetskog prvenstva u Dohi, zna se da ih u četvrtfinalu u utorak čeka - Srbija!

Srbi su u 3. kolu svoje skupine C pobijedili reprezentaciju SAD-a s 14:12 i time osigurali prvo mjesto u skupini. To znači da će pauzirati u nedjelju i da sada imaju gotovo četiri dana za to da se u miru pripreme za vrlo vjerojatni duel s Hrvatskom.

Podsjetimo, Hrvatska je u današnjem dvoboju 3. kola svoje skupine A rezultatom 29:6 pobijedila Južnoafričku Republiku i time potvrdila drugu poziciju.

Hrvatska će u osmini finala igrati s trećeplasiranom momčadi iz skupine B, a to će biti pobjednik dvoboja između Brazila i Kine koji se igra od 18.30 sati po hrvatskom vremenu.

Svoju će utakmicu osmine finala Hrvatska igrati u nedjelju od 10 sati po našem vremenu. Pobijedi li Brazil ili Kinu, Hrvatska će sasvim sigurno osigurati nastup na Olimpijskim igrama u Parizu nadolazećeg ljeta. No, osigurat će i četvrtfinale SP-a u kojem će je čekati veliki rival, reprezentacija Srbije. Taj bi se dvoboj trebao igrati u utorak od 17 sati po našem vremenu, iako bi tu još moglo doći do promjena.