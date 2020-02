S legendarnim Kukočem u Chicagu: Nadam se da će se i mene netko sjetiti...

Uoči All Star vikenda u Chicagu smo razgovarali s Tonijem Kukočem, legendarnim hrvatskim košarkašem i dugogodišnjim članom Bullsa.

Novinar Večernjeg lista Dražen Brajdić pitao je Kukoča je li Bojan Bogdanović zaslužiti biti na All Star vikendu.

- Ne poznajem kriterije. Znam da Bojan igra izvanredno ove sezone i ne bi bilo čudno da je izabran. No, ne znam na koji način se to bira tako da dulje u to ne mogu ulaziti - rekao je Kukoč.

Bullsi su Kukoča predložili za Kuću slavnih.

- O tome ja ne odlučujem, mislim da sam jedan od igrača koji je značio dosta za europsku i svjetsku košarku. Ja sam svoj košarkaški dio odradio, ali ja ne odlučujem hoću li ući - rekao je Kukoč te dodao:

- Bilo bi glupo reći da me to ne interesira i da ne bih želio ući u Kuću slavnih. Ipak je to najveće priznanje koje se može dati košarkašu. Nadam se da će u nekoj od idućih godina se netko i mene sjetiti.

Reprezentacija?

- Vidjet ćemo hoće li ovo ljeto svi naši košarkaši biti spremni igrati u kvalifikacijama. Vjerujem da se možemo plasirati na Olimpijske igre ako svi budu tamo.

