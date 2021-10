Rukometaši Zagreba "ispucavaju" se u domaćem prvenstvu za poraze u Ligi prvaka

U stanci između utakmica u elitnoj skupini Lige prvaka, rukometaši PPD Zagreba “odrađuju” posao u domaćoj Paket24 Premijer ligi. Novu pobjedu postigli su u Karlovcu gdje su svladali istoimenog domaćina s 32:22 (21:11).

Do desete minute rezultat je bio izjednačen, nakon čega se gosti pomalo odvajaju te do odmora stječu 10 golova prednosti. U drugom poluvremenu trener Obrvan dao je priliku svima i zagrebaši su održali prednost, pa je na semaforu nakon zadnjeg zvižduka sudaca stajao konačan rezultat 22:32.

Dobro ispunjena dvorana

– Moram pohvaliti sjajnu atmosferu u dvorani. Došlo nas je gledati puno gledatelja i to me oduševilo. Igrali smo protiv povratnika u najelitniji hrvatski razred, protiv mlade momčadi koja je igrala borbeno i motivirano. U drugom poluvremenu sam dosta rotirao, davao priliku mladim igračima. To su Karlovčani iskoristili pa su drugi dio utakmice odigrali neodlučeno. Sve u svemu, jako sam zadovoljan – istaknuo je Ivica Obrvan, trener zagrebaša.

Sandro Obranović bio je jedan od najefikasnijih igrača zagrebaša, a zanimljivo je da je karijeru počeo upravo u Karlovcu.

– Krenuli smo jako od prve minute i stekli deset pogodaka prednosti u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu nismo bili više tako koncentrirani. Pao je i ritam utakmice kada su u igru ušli mlađi igrači. Moram priznati da mi je bilo baš drago što sam u Karlovcu igrao nakon što me nije ondje bilo pet godina. Zadnji put sam bio u Karlovcu također u dresu PPD Zagreba. Napokon sam u Karlovcu mogao igrati pred svojom obitelji – istaknuo je Obranović.

Najefikasniji kod domaćina bio je Dominik Smojver.

– I prije utakmice znalo se tko će pobijediti. Dogovorili smo se da pružimo maksimum. Zagrebaši su prvi put u ovoj sezoni bili praktički kompletni. Došli su pobijediti i pripremiti se za utakmicu Lige prvaka s Kielom. Drago mi je da su svi naši mladi igrači dobili priliku i da su mogli osjetiti kako je to igrati na višoj razini – istaknuo je Smojver.

I dok zagrebaše ovaj tjedan čeka gostovanje u Kielu, rukometaše Karlovca očekuje težak raspored. Sljedeći vikend ponovno igraju kod kuće, protiv vrlo jake momčadi Dubrave, a zatim im slijede dva gostovanja – u Gorici i Poreču. Gotovo je sigurno da će dvije od te tri momčadi, uza Zagreb, u ligu za prvaka.

Premda rezultat od četiri pogotka prednosti sugerira sigurnu pobjedu, Dubrava i Umag igrali su vrlo izjednačeno. U prvom poluvremenu, koje je završeno rezultatom 11:11, domaćin je imao najviše dva pogotka prednosti (3:1, 5:3, 6:4, 7:5), ali su gosti sve to lako stizali. Na samom početku nastavka čak su dva puta i poveli. Sve do 46. minute (20:18) bilo je vrlo neizvjesno. Potom je Dubrava uspjela postići četiri pogotka zaredom i napokon se odvojiti na šest pogodaka prednosti – 24:18. Gosti su do kraja uspjeli smanjiti zaostatak na četiri gola i ublažiti poraz. Prvi put ove sezone nakon dogovora Zameta i Umaga, za novu momčad igrao je Tin Tomljanović i bio najefikasniji u redovima gostiju sa sedam pogodaka. Mateo Kajba ponovno je bio izvrstan na vratima Dubrave s 12 obrana. Najbolji strijelac domaćina bio je Tomi Vozab sa sedam pogodaka.

U jedinoj utakmici skupine B, rukometaši Trogira osvojili su novi bod u gostima. U Bjelovaru su s favoriziranim domaćinom igrali 25:25. Bjelovar je dominirao veći dio susreta, ali je posustao u završnici i gotovo izgubio susret. Trogir je u prvom dijelu nekoliko puta vodio, ali kratkog vijeka. Vodili su, naime, 0:1, 4:5, 5:6, 5:7, ali su na poluvremenu zaostajali tri pogotka (13:10). Bjelovar je sve to propustio u prvih deset minuta nastavka i dopustio gostima da ponovno povedu – 15:16. Bilo je to u 42. minuti. Od tada pa sve do posljednje minute Trogir je kontrolirao rezultat. U jednom trenutku vodio je i sa tri pogotka prednosti (17:20). Domaćin je to ipak uspio stići pa se posljednjih osam minuta igralo pogodak za pogodak.

Ćurić pogodio za bod

Marin Babić je pogotkom u posljednjoj minuti donio prednost Trogiru 24:25. Bjelovar je nakon minute predaha izjednačio zahvaljujući lijepom prolazu Žarka Ćurića, koji je s osam pogodaka bio i najbolji strijelac u domaćem sastavu. U tom napadu sudjelovao je i vratar Dubravko Grgić kao dodatni kružni na crti. Trogir je imao još desetak sekundi za posljednji napad, ali ga nije iskoristio.