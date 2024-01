Rukometaši jedva skupili za odlazak na SP: 'Todoriću smo morali objašnjavati zašto je dao novac'

U prodaji je novi naslov autora hit biografije Velimira Zajeca, ovaj put o rukometnom zlatu 2003. godine. U razgovoru s 20 sugovornika Sanjin Španović je u knjizi “Uvijek ćemo imati Portugal” istražio nevjerojatni uspon rukometaša od zadnje momčadi Europe do prvaka svijeta i utjecaj tog uspjeha na društvo i sport nakon toga. U dogovor s izdavačkom kućom Studio Moderna d.o.o. Večernji list objavljuje ulomke iz knjige u nekoliko feljtona. Knjiga se može naručiti uz prigodni popust na stranici www.rukomet2003.com i u knjižari Rockmark u Zagrebu te svim knjižarama Znanje i Hoću knjigu po cijeni od 26,25 eura.

Nekadašnji predsjednik Janafa Dragan Kovačević, koji se danas nalazi na optuženičkoj klupi za izvlačenje više od 8,6 milijuna eura, bio je jedna od ključnih osoba na putu do rukometnog zlata za legendarnu generaciju reprezentacije Hrvatske u Portugalu 2003. godine. Otkriveno je to u knjizi “Uvijek ćemo imati Portugal – od ponora do svjetskog trona” autora Sanjina Španovića objavljenoj ovih dana, koja rekonstruira sve događaje oko naše reprezentacije tada, pa tako i stvaranje rukometnog poola, skupine gospodarstvenika koji su skupljali novac za odlazak rukometaša na Svjetsko prvenstvo u Portugalu.

Financijski problemi

Hrvatski rukometni savez nakon serije debakala rukometne reprezentacije poslije zlata u Atlanti 1996. godine došao je u financijske probleme te nije imao sredstava. Na čelu tijela koje je trebalo skupiti novac bio je upravo Dragan Kovačević.

– To nije bio novac za nekakve nagrade ili premije, već jednostavno onaj minimum da uopće odemo tamo, i to bar obučeni kao ljudi, da se vidi da sličimo na reprezentaciju. Oni su nam zapravo obećali da će sve biti u redu, da nam neće ništa faliti – ispričao je u razgovoru za knjigu Nikša Kaleb.

Bila je to jedna vrsta blefa, priznat će Dragan Kovačević, koji je bio dio tog rukometnog poola.

– Lino Červar bio je izbornik koji je izborio plasman na Svjetskog prvenstvo i prvog dana priprema mi smo sjeli s njim i svim igračima u hotelu Panorama i izrekli jednostavnu dijagnozu – u sportski segment nećemo se miješati jer to je stvar struke, ali ono što ćemo napraviti jest da neće ništa nikome faliti, da će reprezentacija imati sve što treba. U trenutku kad sam ja to rekao mi nismo imali ništa, ali smo krenuli tražiti potpore i skupiti sredstva za prvenstvo. Tu je bilo sedam do deset ljudi koji nisu živjeli od rukometa, ali su ga voljeli, Nikola Sulić, Marinko Filipović, Željko Udovičić, Ivica Udović i drugi – govori Dragan Kovačević.

Tada dogovaraju sastanak kod tadašnjeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića, prisjeća se, na koji odlaze Željko Udovičić i on te traže sponzorstvo.

– Rekli smo da imamo plan za rukometnu reprezentaciju i da nam treba njegova pomoć. On o rukometu nije znao ništa, ali kazao je da nam vjeruje i dao prvo sponzorstvo od pola milijuna kuna. Nakon toga smo lakše išli u druge tvrtke, recimo kod Bože Prke u PBZ i govorili da je Todorić, koji je imao tada najmoćniji koncern, već dao sponzorstvo i lakše lomili iduće sugovornike. Na kraju smo skupili nešto malo više od milijun kuna i stvorili budžet s kojim smo mogli omogućiti reprezentaciji da, ispostavit će se na kraju, dođe do svjetske titule – prepričava Dragan Kovačević u knjizi.

Nikša Kaleb prisjeća se da su svi iz tog rukometnog poola bili u depresiji nakon poraza od Argentine u prvom kolu, štoviše da su izgledali kao da su oni ti koji su izgubili utakmicu, a ne igrači. S reprezentacijom je tamo bio i Dragan Kovačević koji je sa suradnicima uspio nešto više od milijun kuna da Hrvatska uopće može na Svjetsko prvenstvo.

– Radimo pozitivnu priču uoči odlaska, sve ide odlično i onda odmah na početku hladan tuš. Argentina nas šokira i mi smo nakon te utakmice u situaciji da moramo objašnjavati Ivici Todoriću za što je to točno Agrokor dao novac, zar za ovakve gubitnike. Nitko više nije vjerovao u tu priču, bilo je poziva sa svih strana i svi su tražili da objasnimo u što su to oni uložili novac. Bila je to baš gadna večer – kazao je Kovačević ne sluteći da će idući dan umalo biti još gori.

Tada je Hrvatska nakon zaostatka od dva pogotka u poluvremenu s mukom pobijedila Saudijsku Arabiju, ali i stvorila dodatna pitanja oko svoje snage. Srećom, nakon toga je krenula serija pobjeda nad Rusijom, Francuskom, Mađarskom, Danskom, Španjolskom i Njemačkom koje će dovesti do naslova prvaka svijeta.

Veliki doček

Zanimljivo, taj isti Todorić koji je zvao Kovačevića nakon poraza od Argentine na Trgu bana Jelačića grlit će sve igrače na velikom dočeku pred 100.000 ljudi, dapače čak će se i obratiti svima na pozornici, što će godinama do uhićenja ostati jedan od rijetkih javnih istupa nekadašnjeg vladara Agrokora. Nakon naslova prvaka svijeta rukometna reprezentacija do dan danas imat će brojne sponzore, razne tvrtke će tijekom siječnja koristiti rukometaše za svoje reklame te problema oko financiranja više neće biti.