Rudež: Bogdanović je zakinut za All Star utakmicu. U NBA-u nema smisla boriti se za sitne ugovore

Neki će reći da se Damjan Rudež, s obzirom na produljenu trajnost današnjih sportaša, prerano ostavio lopte. No, ovaj bivši NBA igrač i reprezentativac svoje je posljednje koševe zabio u proljeće 2021., s 34 godine.

– Drago mi je kada vidim vršnjake da suvereno igraju, no ja sam duboko u sebi osjetio da sam došao do kraja puta. Nedavno sam, kao sukomentator na Arena Sportu, komentirao Gorana Dragića, koji je moje godište i još igra košarku u NBA, no nisam požalio zbog svoje odluke.

Uživam sukomentirati NBA

Kako sportaš osjeti da je došao taj trenutak?

– Gledao sam na košarku kao na posao i ako nisam prikladno motiviran da taj posao radim, onda je bolje ne raditi uopće. Više nisam bio motiviran za teške treninge, a bez dobrih treninga nema ni kvalitetne igre.

Čini se da je uspješno prebrodio razdoblje završetka jednog i početka novog poglavlja života u kojem se zna pojaviti kriza identiteta. Očito mu je pomoglo to što je imao dosta interesa.

– Jest, nikad nisam bio tip koji bi sjedio kod kuće i ovo razdoblje života daje mi priliku da vidim što mogu i u drugim kapacitetima i ulogama.

A jedan od tih interesa je i sukomentiranje NBA utakmica i čini se da u tome prilično uživa.

– Da, jako sam sretan zbog te prilike jer je to ono što volim. Već prije nekoliko godina imao sam priliku okušati se na HRT-u, gdje sam prikupio iskustvo i shvatio da bih se mogao naći u tome. Trudim se naći dobar omjer stručne analize i osobnih anegdota. Imam sreću da radim samo utakmice koje se igraju u europskim terminima pa ne gubim noć.

Nemalo bivših NBA igrača, osobito u Americi, u tome pronalazi način da nakon karijere ostane u kontaktu sa svojim sportom.

– Vjerujem da to gledateljima daje mogućnost da zavire unutra, posebice ako nađeš neki dobar način da podijeliš svoje iskustvo.

Kad smo već kod NBA parketa, tko trenutno igra najljepšu košarku?

– Sviđa mi se kako igra Boston, igraju atomsku košarku, ruše rekorde po efikasnosti, a Tatum i Brown dvojica su nevjerojatnih igrača u oba smjera. Sviđa mi se i kako igra Denver s Jokićem, koji uz sebe ima komplementarne igrače. On svaku utakmicu može učiniti posebnom.

Današnja NBA košarka prilično je ofenzivno orijentirana.

– Napad prodaje ulaznice, to je njihov poslovni model. Gledatelj ne želi gledati utakmicu na 60-70 koševa, već da sve pršti od atraktivnih akcija. NBA zna da mora zaštititi napadače jer jedino tako može omogućiti brzu i atraktivnu košarku. NBA jest napadački orijentiran, no ni jedna momčad nije osvojila naslov ako nije bila među pet najboljih u fazi obrane.

Oko čega je sada najviše angažiran?

– Direktor sam programa zadarskog Sunset Sport Media Festivala i povjerenik sam prve profesionalne lige košarke tri na tri. Vjerujem da će drugo izdanje festivala biti bolje od prvog. Dovest ćemo još veća imena nego prvi put, a ovaj će put biti prisutna i košarka. Cilj je za pet do osam godina biti najveći sportski medijski festival na svijetu.

Kakve ga obveze vežu uz projekt košarke tri na tri 3BL Croatia?

– Razgovaram sa sponzorima, medijskim partnerima... Bitno je da se postavi infrastruktura, dobri temelji. Imat ćemo 12 momčadi sastavljenih od domaćih i stranih igrača. Košarka tri na tri je kratki format koji privlači sve više gledatelja i čak znam neke igrače iz košarke pet na pet koji su odlučili napraviti promjenu. Ovo će im biti prilika za drukčiji životni stil, da proputuju svijetom i zarade više novca. Naša liga obuhvatit će sve naše najveće gradove, ali i one manje, a konačan cilj je odvesti Hrvatsku na Olimpijske igre.

Naš sugovornik u NBA ligu stigao je relativno kasno, s 28 godina, i ima iskustvo igranja za Indianu, Minnesotu i Orlando, nakon čega se, s 31 godinom, vratio u Europu. Što kao takav misli o tezi da se Europljani koji se vrate iz NBA lige tamo rijetko vraćaju, ma u kakvoj snazi bili? A na taj korak odlučili su se naši Žižić, Hezonja i Bender.

– Ako imaš priliku ostati, svatko će tu priliku iskoristiti. No, katkada to zna biti frustrirajuće, kao što je bilo i u mom slučaju kada sam igrao za Orlando s nezajamčenim ugovorom pa sam se lomio, no vodio sam se logikom dok god za to ima jedan posto izgleda, valja se boriti. No, kada ti stigne lukrativna ponuda iz Europe, financijski prihvatljivija od NBA lige, onda je logično da se zapitaš ima li smisla ostati i boriti se za sitne ugovore.

Tako je zacijelo i zbog goleme produkcije igrača i velikog priljeva talenata na svakom NBA draftu.

– Javnost često nema pojma koliko je teško ondje se zadržati. Jako je izazovno, svake godine stiže jako puno novih igrača i teško je dočekati svoju priliku.

Babo zakinut za All-Star

Srećom, trojica preostalih NBA Hrvata jako se dobro snalaze. Bogdanović je na prosjeku karijere, Zubac je u petorci Clippersa, a Šarić se uspješno vraća nakon teške ozljede.

– Moj izbor za košarkaša godine jest Bogdanović jer igra najefikasniju sezonu u karijeri, živi najbolje igračke dane. Odavno je zaslužio da ga se zove na All-Star Weekend na natjecanje u tricama i nije mi jasno kako je NBA napravio takav propust.

Na drugo mjesto Damjan je stavio igrača koji se nada povratku na NBA parkete.

– Hezonja je bio MVP jedne jake lige kao što je VTB, nakon dosta lutanja po NBA ligi revitalizirao je svoju karijeru i jako mi je drago da se pronašao u Europi. Zubac napreduje iz sezone u sezonu i već sada je jedan od boljih centara NBA lige. Žižić je pokazao da je jedan od najboljih euroligaških centara, što je okrunio transferom u redove prvaka Europe Efesa. Matković je tip modernog centra koji može dobro rolati i završavati iznad obruča, ali i preuzimati vanjske igrače u obrani. To je prototip modernog centra sa šutem za tricu.

Rudežov izbor

1. Bojan Bogdanović (Utah/Detroit) 10

2. Mario Hezonja (Unics/Real) 7

3. ivica Zubac (LA Clippers) 5

4. Ante Žižić (Makabi/Efes) 3

5. Karlo Matković (Mega/Ced. Olimpija) 1