Ronaldo još jednom pokazao koliko je ljubomoran na Messija: Pogledajte što je podržao!

Cristiano Ronaldo je dan prije dodjele Zlatne lopte optužio glavnog urednika France Footballa Pascala Ferrea da laže kad kaže da je njegova najveća ambicija imati više tih prestižnih nagrada nego Lionel Messi. Ali, posljednjim javnim istupom nekako je teško ne vjerovati Ferreu...

Naime, jedna od mnogih stranica na društvenim mrežama posvećenih obožavanju lika i djela Cristiana Ronalda objavila je post u kojem se kritizira Messijevo osvajanje Zlatne lopte.

- Osvojio je samo Kup kralja s Barcelonom. Nije postigao gol protiv Reala od trenutka kada je Ronaldo napustio klub, nestajao je u svim velikim utakmicama ove godine i osvojio je Copa Americu, koja se treba održavati svake četiri godine. Nije zabijao ni u polufinalu ni u finalu. Igra u prilično slaboj sezoni za PSG individualno - pišu fanovi i dodaju:

- Nagrada je 300 trebala pripasti Ronaldu, ali njima nije bitno što je postigao najljepši gol škaricama, postao prvak u klubu, najbolji strijelac svuda i strijelac hat-tricka na Svjetskom prvenstvu, oni pronađu način da mu oduzmu priznanje. S Messijem je to potpuno drugačije. Može imati lošu sezonu, no oni pronađu način da mu daju nagradu. Krađa. Prljavština. Sramota! Jednostavno žalosno. Tko je vidio, vidio je. Svi koji su dovoljno pametni, znaju tko je zaslužio nagradu. Dobiti nagradu, a da je ne zaradiš je lažna sreća bez ponosa. Bez obzira na to sve, CR7 će zauvijek biti najbolji u povijesti.

Stranicu prati više od 300.000 ljudi, a očito i Ronaldo, koji je odlučio ostaviti komentar:

- Činjenice.

Cristiano Ronaldo commenting “facts” under a post saying Messi robbed the Ballon d’Or and ghosted in big games...



I actually can’t believe this is a 36 year old athlete, the lack of sportsmanship and the inferiority complex is despicable. pic.twitter.com/iSMBdbEXey