Ronaldo zbog izjave o Messiju napao prvog čovjeka dodjele Zlatne lopte: Lagao je!

Urednik France Footballa Pascal Ferre žestoko se zamjerio Cristianu Ronaldu zbog izjave da mu je Portugalac rekao kako "karijeru želi završiti s više osvojenih Zlatnih lopti nego Leo Messi". Odlučio ga je javno demantirati.

- Ronaldo ima samo jednu ambiciju, a to je da se oprosti s više osvojenih Zlatnih lopti od Messija. To znam jer mi je rekao - Ferreove su riječi, na koje se osvrnuo Ronaldo:

- Lagao je. Koristi moje ime kako bi promovirao sebe i list za koji radi. Neprihvatljivo je da osoba odgovorna za dodjelu tako prestižne nagrade može lagati na ovaj način, s apsolutnim nepoštovanjem prema nekome tko je uvijek poštovao France Football i Zlatnu loptu. I danas je opet lagao, opravdavajući moj izostanak s gala večere navodnom karantenom, koja ne postoji.

Nije na tome stao u podužoj objavi, ovaj put isključivo na portugalskom jeziku.

- Uvijek želim čestitati onima koji pobjeđuju, u okviru sportskog duha i "fair-playa" kojim se u karijeri vodim od samog početka, a to činim jer nikad nisam ni protiv koga. Uvijek pobjeđujem za sebe i za klubove koje predstavljam. Pobjeđujem za sebe i za one koji me vole. Najveća ambicija mi je osvajanje državnih i međunarodnih naslova za klubove koje predstavljam i za reprezentaciju, kao i biti dobar primjer svima koji jesu ili žele biti profesionalni nogometaši. Želim da moje ime bude zapisano zlatnim slovima u povijesti svjetskog nogometa - napisao je Portugalac i zaključio:

- Na kraju ću reći da je moj fokus već na sljedećoj utakmici Manchester Uniteda i na svemu što, zajedno sa svojim suigračima i našim navijačima, još možemo ostvariti. Ostalo? Ostalo je samo ostalo...