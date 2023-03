Jozak: Užasnulo me kada sam vidio kako neki skupštinari Dinama izdaju ruku koja ih je hranila

Romeo Jozak gotovo je 'do jučer' figurirao za prvog čovjeka Dinama kao opcija Zdravka Mamića. No, Jozak je nedavno produljio ugovor s Ministarstvom sporta Saudijske Arabije. I naredne će četiri godine biti glavni čovjek za nogometni razvoj te arapske države. Jozak je u Barceloni razgovarao za emisiju Sport nedjeljom, urednika i voditelja Ante Breke...

- Završava druga godina mog mandata u Saudijskoj Arabiji. Jako sam zadovoljan i sretan. Ovo nam je radni projekt u Španjolskoj koja je sinonim za najveće nogometne priče. Baš smo iz tog razloga ovu našu priču preselili u Španjolsku. Jako puno putujem, a često sam u Saudijskoj Arabiji. Nedavno sam produžio ugovor na četiri godine. Ogromna su ulaganja Saudijske Arabije u nogomet. Jako je puno novih projekata, a nogomet je broj jedan priča kod njih - počeo je Jozak.

Što je cilj na novom projektu?

- S financijama koje imaju, žele biti ono što je Maroko bio na zadnjem SP-u, a i vise od toga. Jako su talentirani s velikom količinom igrača. Smatraju da zaslužuju sam vrh, a jedan od načina je da im igrači igraju u europskim klubovima. Doveli su Ronalda, možda dovedu i Messija ili našeg Luku, no liga vjerojatno nikada neće biti tako kompetitivna da iznjedre kvalitetu kojom bi se natjecali s najboljim reprezentacijama svijeta. Moja glavna uloga je te njihove najbolje igrače selektirati i na objektivan način dovesti do europske razine. Ne nekakvim pogurancima ili plaćanjem. Znate da će hrvatska košarkaška reprezentacija biti dobra onoliko koliko naših igrača bude igralo u NBA ligi. To je i suadijska nogometna logika. Spojiti reprezentativne mlade selekcije i spojiti ih s europskom kvalitetom. A konačan cilj je polufinale svjetskog prvenstva u kojem će igrati Saudijska Arabija.

Koliko bi Saudijcima jedna ovakva priča iz Španjolske mogla biti zanimljiva u Hrvatskoj?

- Nije nemoguće. Hrvatska ima nogometnu kvalitetu. Oni si mogu priuštiti sve, no sigurno neće bacati novac. Oni gledaju pametno i dugoročno. Ako kupe Newcastle, naprave to s ciljem. Hrvatska ima svoje potencijale. Španjolska je odabrana zato jer su dobili cijeli paket, od načina života, mentaliteta, nogometne priče... Hrvatska nije daleko od toga, no oni traže kvalitetnu povratnu informaciju. Mi smo im potencijalno vrlo interesantni u Europi kada su ovakvi saudijski projekti u pitanju. Jozak je, dojma smo, u ovom projektu u poprilično komfornoj situaciji, no jednim dijelom mislima u svom Dinamu.

- Teško je isključiti emocije. Španjolska je prekrasna, no Hrvatska mi je naravno u srcu, baš kao i Dinamo. Ovih dana me jako boljelo kada sam vidio događanja. Užasnut sam bio ljudskim epilogom koji se događao na samoj skupštini Dinama, odnosno relacijama ljudi koji su dugo godina bili u Dinamu, pa su onda idu malo lijevo, malo desno, skaču ovako i onako zbog sitnog interesa. To je nazalost svijet u kojem živimo. Bio sam zagolican opcijom Dinama i uvijek ću biti na dispoziciji. Za sada ostajem tu. Uvijek ću biti spreman pomoći Dinamu, bez obzira bio u njemu Barišić, Šimić ili Mamić. Dinamo će uvijek imati pozivnicu za turnir koji organiziramo u saudijskom projektu i uvjjek ću pomoći našoj državi koliko god mogu, da se nastavi ova priča iz Katara. Moramo i dalje osvjetlavati obraz, ako preko ničega drugog, onda preko nogometa.

Hoće li Dinamo ostati na razini zadnjih nekoliko godina?

- Teško je na to odgovoriti matematički. Ozbiljni nogometni projekti voze u petoj brzini, ne budemo li mi težili tome, nećemo moći pratiti. Nećemo se moći oslanjati samo na talent. Vesele me naznake boljitka rada Hajdukove nogometne škole. Volio bih da to postane kontinuitet . S Dinamovom školom smo napravili ogroman imidž u svijetu, ali Novak Đoković je kazao da je teško osvojiti Australian open, ali ga je još teže obraniti. Mi smo napravili ozbiljan imidž u svijetu, a puno teže će ga biti održavati. Dariju Šimiću želim puno uspjeha u tom poslu, a meni se uvijek može svatko obratiti ako ikako mogu pomoći, tako i on. No, vrijeme će sigurno pokazati koliko je Zdravko Mamić napravio dobroga za naš nogomet. Naravno, neka zakoni pokažu sve što trebaju za stvari za koje ga se sumnjiči, ali njim sam živio dvadeset godina i nema takvih puno sposobnih fanatika na planeti. Vjerujte mi na riječ jer sam svugdje bio i sve upoznao. Povijest će pokazati koliko to nije lagano stvoriti. I onda se najbliži stvaratelji okrenu preko noći. No, život ide dalje, a ja, iako Dinamovac zauvijek, uvijek sam tu za i Dinamo i Hajduk, i za cijeli hrvatski nogomet na pomoć - zaključio je Jozak.

S Jozakom u projektu su Tomislav Mikulić i Saša Milaimović, dva bivša nogometaša, a zaduženi su za struku. Hrvatsko društvo uživa u svim blagodatima života u Španjolskoj. Puno je lakše kada je projekt na ozbiljnoj financijskoj razini što garantiraju Saudijci. Tomo, Saša i Romeo posebno su se obradovali hrvatskoj ekspediciji u Barceloni, odnosno, svojoj bazi u Salouu. Prekrasan gradić na obali dočekao nas je na ugodnih dvadesetak stupnjeva, a uz iskreni tretman domaćina još je bilo lakše.

- Sjajno nam je tu. Stalno se družimo, uživamo u poslu i najrazličitijim aktivnostima izvan nogometa. Ovdje hrvatski stručnjaci uživaju iznimnu reputaciju i nije slučajno da su Romeu Jozaku produljili ugovor. Malo nam ponekad nedostaju oni rituali na našim prostorima - zajednički su ocijenili Mikulić i Milaimović.