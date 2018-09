Reputacija najskupljeg nogometaša svijeta je uništena! Svi mu se rugaju

Jeste li gledali Svjetsko prvenstvo?, upitao je branič reprezentacije SAD-a DeAndre Yedlin suca nakon što je ovaj na prijateljskoj utakmici protiv Brazila dosudio prekršaj poslije Neymarova pada.

– Žalim ga. Ne znam tko je on tako da se ne brinem zbog toga – pokušao je Neymar nakon utakmice poniziti nogometaša Newcastlea.

Desetak dana ranije navijači Nimesa tijekom utakmice protiv PSG-a razvili su transparent “Neymar – plačljivac”. Tu je provokaciju Neymar pokušao iskoristiti u svoju korist pa je nakon postignutog gola dotrčao do mjesta gdje je bio transparent, čučnuo ispod njega te zbog fotografa napravio izraz lica kao da plače poput razmaženog djeteta.

Ronaldo se naučio pameti

Dva nedavna slučaja, a slične reakcije očito će se ponavljati, samo su potvrdila da je Neymarova reputacija uništena i da je Brazilac nakon SP-a na kojem je proveo ukupno 14 minuta teatralno se valjajući na travnjaku poslije protivničkih startova postao sinonim za glumca. I to lošeg glumca koji nije impresionirao nikoga.

– Neymar radi ono što rade svi glumci početnici – pretjeruje – kaže Jim Calder koji na sveučilištu u New Yorku, na Tisch School of the Arts, predaje glumu posljednja tri desetljeća.

Svojedobno je velikih problema sa simuliranjem imao Cristiano Ronaldo, no Portugalac je imao Alexa Fergusona da ga izvede na pravi put i od talentiranog “padavičara” napravi najboljeg nogometaša svijeta. Sir Alex je, naravno, imao svoje odgojne metode i, da bi ga naučili pameti, na Ronalda je na treninzima huškao najveće “batinaše” u momčadi Roya Keanea i Rija Ferdinanda.

No, Neymar je u velikom problemu jer on više nije “dijete” (već mu je 26), a nema ni autoritet kakav je imao Ronaldo u Fergusonu. I u reprezentaciji Brazila, pogotovo u PSG-u u kojem se prošle sezone “rugao” Unai Emeryju koji mu se nije uspio nametnuti, povlađuju mu i tako zapravo samo ohrabruju svoju razmaženu zvijezdu. Brazilski izbornik Tite danas ga, dijelom brani, a prije šest godina nakon utakmice Corinthiansa (koji je tada vodio) i Santosa (za koji je Neymar tada igrao) osuo drvlje i kamenje po mladom nogometašu zbog njegova simuliranja.

Mnogi će primijetiti da se nije puno toga od tada promijenilo, no Neymarova gluma počela je štetiti ne samo njemu, nego i industriji koja ga godišnje nagrađuje milijunima eura. Marketinški stručnjaci upozoravaju da je Neymarov status brenda nakon Rusije narušen. Svjesni su toga bili i sponzori koji su brže-bolje krenuli u spašavanje njegova ugleda. Pod logom Gillettea, s kojim ga veže 15 milijuna eura vrijedan ugovor, snimio je spot isprike.

– Možda nekad mislite i da pretjerujem, nekad zaista i jest tako, ali, ja i patim na terenu – pojadao se i predstavio kao žrtva.

– U meni još uvijek čuči dijete. Ponekad ono oduševi svijet, a ponekad ga iritira. Kada se čini da sam nepristojan, to je zato što se nisam naučio nositi s frustracijama. Ponekad mislite da padam previše, ali ne padam, nego se raspadam... Možete nastaviti bacati kamenje na mene ili mi možete pomoći mi da ustanem... – poručio je Brazilac.

Koliko je isprika bila iskrena, a koliko proračunata, potvrđuje i pisanje najtiražnijeg brazilskog dnevnog lista O Globo koji tvrdi da je Gillette nogometašu platio dodatnih 250.000 dolara za reklamu u kojoj je javno tražio oprost za svoje nedopustivo ponašanje. Pogotovo što mu ovo nije prvi put da na očitu sugestiju sponzora pokušava oprati svoj ugled. Prvi put se još 2011. u reklami za Nextel (brazilski teleoperater) pokušao opravdati i predstaviti kao naivni dječačić.

Stižu upozorenja sponzora

– Vrijeđate me nakon grešaka, vičete kada ne slušam... Ali znate tko sam, samo jedan sretan dječak koji se igra svojom loptom – poručio je tada Neymar.

U međuvremenu je taj “dječak” postao najskuplji nogometaš u povijesti, “zlatna koka” oglašivača s više od 200 milijuna pratitelja na društvenim mrežama. Do danas je potpisao ukupno 39 sponzorskih ugovora u čak 26 različitih industrija. Prema službenim podacima četiri godine, od 2013. do 2017., samo na ime sponzorskih ugovora uprihodio je čak 88 milijuna eura!

No, Ricardo Fort, koji je na čelu Coca Colina ureda za sponzorstva, upozorio ga je da brendovi žele biti povezani s nekim kome se svijet divi, a ne koga prezire.

– Nakon SP-a svi doživljavaju Neymara kao glumca, “padavičara”, a to su atributi s kojima nijedan brend ne želi biti povezan – kazao je i poručio Neymaru.

>> Pogledajte razgovor s bivšim nogometašem Nikom Čekom