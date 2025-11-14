Regionalni mediji poklonili se moćnoj Hrvatskoj poslije novog čudesnog uspjeha i odlaska na SP!

Hrvatska nogometna reprezentacija i definitivno je osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo nakon domaće pobjede na Rujevici protiv Farskih otoka 3-1 (1-1) u pretposljednjem kolu kvalifikacijske skupine L. Ukupno se Hrvatska plasirala na sedmo SP u svojoj povijesti, dok će računajući i europska prvenstva iduće godine zaigrati na 14. velikom natjecanju u povijesti.

Dvoboj na Rujevici nije dobro počeo po Hrvatsku jer su gosti s Farskih otoka poveli u 16. minuti golom Geze Davida Turija. Brzo je Hrvatska izjednačila, u 23. je Joško Gvardiol pogodio za 1-1, dok je preokret uslijedio na startu drugog poluvremena.

U 57. minuti je vrlo lijepi pogodak postigao povratnik u reprezentaciju Petar Musa za 2-1, dok je slavlje potvrđeno u 70. minuti. Gol za 3-1 postigao je Nikola Vlašić. Mediji iz regije također su popratili novu pobjedu vatrenih i plasman na naše sedmo svjetsko prvenstvo u povijesti.

- Ovo će biti sedmi odlazak naših susjeda na Svjetsko prvenstvo od posljednjih osam. Prvi put su se pojavili u najboljim svjetskim reprezentacijama 1998. i odmah osvojili broncu. Jedini put kada se nisu uspjeli kvalificirati bilo je 2010. za Svjetsko prvenstvo u Južnoj Africi, ali su se odmah vratili u Brazil, a zatim su 2018. u Rusiji ostvarili povijesnu srebrnu medalju. Svjetsko prvenstvo 2022., kada je Hrvatska osvojila još jednu broncu, potvrdilo je da ti uspjesi nisu bili slučajni - navodi Klix.ba.

- Ovo će Hrvatskoj biti sedmi nastup na Mundijalu u posljednjih osam izdanja, od kako su debitovali 1998. godine u Francuskoj, gdje su odmah osvojili bronzu. Jedini put nisu prošli kvalifikacije za Južnu Afriku 2010, ali su se već u Brazilu 2014. vratili na svjetsku scenu. Najveći uspjeh ostvaren je u Rusiji 2018, gdje su osvojili srebro, a četiri godine kasnije na Mundijalu u Kataru uzeli su još jednu bronzu.

Hrvatska i dalje potvrđuje da pripada svjetskoj eliti, a navijači već mogu početi sanjati nove podvige u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi 2026. godine - piše Oslobođenje.

- Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu! - javlja SportSport.ba koji je to stavio pod udarnu vijest i prvo mjesto na portalu.