Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
REAKCIJE SUSJEDA

Regionalni mediji poklonili se moćnoj Hrvatskoj poslije novog čudesnog uspjeha i odlaska na SP!

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Stjepan Meleš
14.11.2025.
u 23:10

Mediji iz regije također su popratili novu pobjedu vatrenih i plasman na naše sedmo svjetsko prvenstvo u povijesti

Hrvatska nogometna reprezentacija i definitivno je osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo nakon domaće pobjede na Rujevici protiv Farskih otoka 3-1 (1-1) u pretposljednjem kolu kvalifikacijske skupine L. Ukupno se Hrvatska plasirala na sedmo SP u svojoj povijesti, dok će računajući i europska prvenstva iduće godine zaigrati na 14. velikom natjecanju u povijesti.

Dvoboj na Rujevici nije dobro počeo po Hrvatsku jer su gosti s Farskih otoka poveli u 16. minuti golom Geze Davida Turija. Brzo je Hrvatska izjednačila, u 23. je Joško Gvardiol pogodio za 1-1, dok je preokret uslijedio na startu drugog poluvremena.

U 57. minuti je vrlo lijepi pogodak postigao povratnik u reprezentaciju Petar Musa za 2-1, dok je slavlje potvrđeno u 70. minuti. Gol za 3-1 postigao je Nikola Vlašić. Mediji iz regije također su popratili novu pobjedu vatrenih i plasman na naše sedmo svjetsko prvenstvo u povijesti. 

- Ovo će biti sedmi odlazak naših susjeda na Svjetsko prvenstvo od posljednjih osam. Prvi put su se pojavili u najboljim svjetskim reprezentacijama 1998. i odmah osvojili broncu. Jedini put kada se nisu uspjeli kvalificirati bilo je 2010. za Svjetsko prvenstvo u Južnoj Africi, ali su se odmah vratili u Brazil, a zatim su 2018. u Rusiji ostvarili povijesnu srebrnu medalju. Svjetsko prvenstvo 2022., kada je Hrvatska osvojila još jednu broncu, potvrdilo je da ti uspjesi nisu bili slučajni - navodi Klix.ba. 

- Ovo će Hrvatskoj biti sedmi nastup na Mundijalu u posljednjih osam izdanja, od kako su debitovali 1998. godine u Francuskoj, gdje su odmah osvojili bronzu. Jedini put nisu prošli kvalifikacije za Južnu Afriku 2010, ali su se već u Brazilu 2014. vratili na svjetsku scenu. Najveći uspjeh ostvaren je u Rusiji 2018, gdje su osvojili srebro, a četiri godine kasnije na Mundijalu u Kataru uzeli su još jednu bronzu.

Hrvatska i dalje potvrđuje da pripada svjetskoj eliti, a navijači već mogu početi sanjati nove podvige u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi 2026. godine - piše Oslobođenje. 

- Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu! - javlja SportSport.ba koji je to stavio pod udarnu vijest i prvo mjesto na portalu. 

Je li moguće? Hrvatska i Srbija igrat će utakmicu u Zagrebu na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara!
Ključne riječi
svjetsko prvenstvo hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni

Komentara 11

Pogledaj Sve
VI
Vivian
23:56 14.11.2025.

Ako nas hvale ovi iz vase :regije" onda smo stvarno dobri.

NO
nogomet90tih
23:19 14.11.2025.

Nogometna smo sila a za regiju velesila.

Avatar LittleTut
LittleTut
23:57 14.11.2025.

Ne postoji nikakva regija! Odhebite više s tim nazivom i uvođenjem na mala vrata bivše Šugoslavije!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja