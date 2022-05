Real sad ide na njih: "Želio sam da se piše kako su mentalna čudovišta bila u gradu"

Nogometaši Liverpoola u Parizu će igrati svoj deseti finale Lige prvaka. Momčad Jürgena Kloppa i u uzvratnoj je polufinalnoj utakmici bila bolja od Villarreala (3:2) i s ukupnih 5:2 izborila finale. Nakon prve polufinalne utakmice u kojoj je Liverpool na Anfieldu svladao Villarreal s 2:0, opći dojam bio je da Španjolci nemaju aduta za suprotstaviti se momčadi Jürgena Kloppa.

Mali poguranac sreće

No nakon 0:2 u prvom poluvremenu genijalnom njemačkom treneru sigurno nije bilo svejedno. Jer, njegova momčad bila je nemoćna protiv razigranog Villarreala.

A za velike stvari treba vam i poguranac sreće. Naravno, Kloppova momčad ima potrebnu širinu, no pogodak za 1:2 u 62. minuti "kroz" Villarrealova vratara Geronima Rullija bio je po mnogočemu dodir sreće. Ili, ako hoćete, loša Rullijeva reakcija. U samo pet minuta sve se okrenulo na stranu Liverpoola, a Klopp je napravio još jedan sjajan potez kada je na poluvremenu u igru uveo Diaza, strijelca drugog pogotka u 67. minuti.

Foto: Jonathan Moscrop May 3, 2022, Villarreal, United Kingdom: Villarreal, Spain, 3rd May 2022. Jurgen Klopp Head coach of Liverpool FC celebrates following the final whistle of the UEFA Champions League match at Estadio de la Cer‡mica, Villarreal. Picture credit should read: Jonathan Moscrop / Sportimage Photo via Newscom Photo: Jonathan Moscrop/NEWSCOM

Nesretni Rulli taj je pogodak primio kroz noge, a da ne govorimo o njegovu istrčavanju i lošoj procjeni kod trećeg Liverpoolova pogotka u 74. minuti koji je postigao Mane. Villarrealov vratar sigurno nije baš najbolje spavao. Nakon Lorisa Kariusa koji se 2018. godine u finalu Lige prvaka istaknuo sličnim kiksevima ne sjećamo se da je jedan vratar imao tako loše izdanje na ovakvoj razini.

Poveli su Španjolci nakon 2 minute i 51 sekundu, što je najbrži pogodak koji je Liverpool primio u Ligi prvaka u zadnje četiri godine. Na Villarrealovih 2:0 povisio je Francis Coquelin u 41. minuti. Bio je to prvi pogodak ovog francuskog nogometaša u Ligi prvaka u njegovu 39. susretu!

Također, Étienne Capoue prvi je nogometaš Villarreala koji je ubilježio dvije asistencije u jednoj utakmici Lige prvaka.

Villarreal do ove utakmice nikada nije izgubio domaću utakmicu u nokaut-fazi Lige prvaka. U sedam susreta ubilježili su dvije pobjede i pet remija. U tih sedam utakmica nikome nisu zabili više od jednog pogotka. No sve je na kraju otišlo na Liverpoolovu stranu, Redsi će igrati treći finale Lige prvaka pod Jürgenom Kloppom.

– Kako bih pokazao da smo pokušali pobijediti od početka, dečkima sam prije utakmice rekao da nakon utakmice želim pročitati naslov u kojemu će pisati da su mentalna čudovišta bila u gradu. No bili smo loši u prvom poluvremenu i znao sam da moram održati govor. Rekao sam im da je problem nogometne prirode i da ćemo ga riješiti nogometom. Jasno sam im rekao: "Ljudi, mi nismo u prvom poluvremenu igrali nogomet. Igrajte! Igrajte kao što ste igrali cijele ove sezone i budite hrabri." Oni imaju momentum, ali nemaju kontrolu nad utakmicom i možemo se vratiti. Taj govor ne bi imao smisla da igrači nisu reagirali i došli do preokreta – rekao je Klopp.

Redsi će odigrati 62 utakmice

Vrijedi spomenuti da je Liverpool tako postao prva engleska momčad koja je u istoj sezoni izborila finale Lige prvaka, FA kupa i Liga kupa.

Također, fascinantno zvuči podatak da će Liverpool biti jedina momčad koja će ove sezone odigrati baš sve utakmice. Što znači da će, uz osam prijateljskih susreta, doći do brojke od 62 odigrane utakmice! Finale u Parizu bit će im 13. utakmica u Ligi prvaka...

