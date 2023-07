Rasprodaja u Chelseaju. Talijani pišu da je Pulisic sve dogovorio s Milanom

Po navodima talijanskih medija ovog petka sve je dogovoreno između Chelseaja i Milana te će uskoro 24-godišnji američki nogometni reprezentativac Christian Pulišić potpisati četverogodišnji ugovor s talijanskim klubom.

Krilni napadač koji je u karijeri igrao za dortmundsku Borussiju i Chelsea, a za reprezentaciju SAD-a je upisao 60 nastupa uz 25 pogodaka, odbijao je sve mogućnosti osim one o prelasku u Milan.

Sada su se dva kluba dogovorila o odšteti od 20 milijuna eura plus određene dodatke koje će Milan platiti za Pulišića. Iz milanskog kluba su najavili kako očekuju da se sva papirologija riješi do kraja tjedna kako bi Pulišić mogao biti spreman priključiti se igračkom kadru Milana do 10. srpnja kada kreću pripreme za novu sezonu.

Iza sebe u Chelseaju će Pulišić ostaviti 145 nastupa u svim natjecanjima te 26 pogodaka i 21 asistenciju. Klubu sa Stamford Bridgea je pomogao u osvajanju Lige prvaka, Svjetskog klupskog prvenstva te europskog Superkupa.