Ramos izgubio živce i prekinuo presicu: Ovo je kao sprovod

Derbi prvog kola Svjetskog prvenstva svakako je utakmica Portugala i Španjolske.

Furija je šok doživjela jučer kada je smijenjen izbornik Julen Lopetegui, pa će momčad u Rusiji voditi Fernando Hierro.

- Moramo se što prije okrenuti budućnosti, jer ova situacija nije ugodna. Julen Lopetegui nam je pomogao da se kvalificiramo i puno nam je značio. No, Hierro je pravi odabir za nasljednika, svi smo mu se divili kada je bio igrač - rekao je dan uoči utakmice kapetan Španjolske Ramos pa dodao:

- Pa, ja kao kapetan imam nešto više informacija od ostalih, ali ne donosim odluke. Moram reći da nas je sve malo rastužilo ovo što se dogodilo. No, to će nas samo ujediniti! A nevezano za sve, Julen će biti s nama duhom do kraja prvenstva, nije se ništa bitno promijenilo u zadnja dva dana.

- Ovo mi je prvo Svjetsko u ulozi kapetana i želim ga osvojiti više nego ijedno prije! Imam pobjednički mentalitet, pa ne volim gubiti niti u društvenim igrama, a pogotovo ne na ovakvom natjecanju.

Kako novinari nisu odustajali s pitanjima o Lopeteguiju Ramos je odlučio prekinuti presicu.

- Bezbrižno spavam i imam čistu savjest. Tko ima sumnji, neka pogleda moj rezime. A sada bih želio završiti s presicom, ovo počinje nalikovati na sprovod, a sutra igramo na Svjetskom prvenstvu.