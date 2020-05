Rakitić razočaran odnosom u Barci: 'Žao mi je što se to nije dogodilo'

Ivan Rakitić se ove sezone nije previše naigrao u Barceloni, pa su krenula nagađanja kako bi uskoro mogao napustiti Nou Cam.

No vatreni uporno ponavlja da se u katalonskoj prijestolnici osjeća fantastično te želi ugovor odraditi do kraja. S Barcelonom je vezan do 2021. godine.

- Moje se ime svugdje pojavljuje i na to sam već navikao, tako je već dvije, tri godine. No ugovor koji potpišem uvijek ge želim odraditi do kraja, ali također želim i igrati. Trener i predsjednik nisu razgovarali sa mnom, a nisu mi ni kazali da me više ne trebaju. Želim razmišljati samo o Barceloni. Ali bude li se pojavila neka dobra ponuda... - rekao je Rakitić za Cope.

Hrvatski reprezentativac razočaran je kako se klub odnosi prema njemu. Naime, nitko se u Barceloni nije oglasio kada se počelo govoriti o njegovom odlasku.

- Nadao sam se da će netko u klubu reći: Rakitić ostaje! Međutim, predsjednik Bartomeu mi ništa nije rekao. Ako sada sluša možda me sutra nazove, sa mnom se uvijek može razgovarati. Bilo bi lijepo da mi se javio - dodao je Rakitić.

Barcelona je pokazala interes da u dogovoru s Interom dovedu Lautara Martineza u zamjenu za njega. Rakitiću se to nije previše svidjelo.

- Uvijek želim biti najbolji u svojoj momčadi. Ako Lautaro dođe, bit će mi drago. Nemam ništa s tim. Volim igrati s dobrim igračima - istaknuo je Ivan Rakitić i dodao kako se jednog dana želi vratiti u Sevillu:

- Obitelj i ja jednog ćemo dana ponovno živjeti u Sevilli. To je skoro pa sigurno.

