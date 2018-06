Rakitić je imao mali problem, ali bit će spreman za utakmicu s Brazilom

Hrvatska nogometna reprezentacija u Liverpool na legendarnom Anfieldu u nedjelju (16 sati) igra prijateljsku utakmicu protiv peterostrukog svjetskog prvaka Brazila.

- Tražio sam jakog protivnika i dobili smo ga. Bolji test od ovoga ne može biti i vjerujem da će nam on dobro doći prije susreta s Argentinom na SP-u. Mali je rizik što nam je to prva pripremna utakmica i to protiv jednog od favorita Prvenstva, ali mi nemamo što kalkulirati. Mi moramo igrati protiv najjačih da vidimo gdje smo, a i zato jer smo i mi jaki - izjavio je izbornik Zlatko Dalić.

Hrvatska će na Anfieldu trenirati u subotu u 18.30 sati po srednjoeuropskom vremenu. Vatreni se odmah nakon utakmice protiv Brazila vraćaju u Hrvatsku, te će do srijede trenirati na Rujevici.

Hrvatski izbornik izrazio je zadovoljstvo odrađenim poslom na rovinjskim pripremama, na kojima je bilo deset treninga na visokoj profesionalnoj razini.

- Ono što me najviše veseli je činjenica da smo kompletni i da su svi zdravi. Mali problem je bio s Rakitićem, no mislim da će to biti u redu i da će biti spreman već za utakmicu s Brazilom. Vidjet ćemo prije utakmice kako se osjeća i donijeti pravu odluku - rekao je Dalić.

Izbornik smatra da navijači s pravom očekuju uspjeh ove reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.

- Sve reprezentacije imaju šanse, pa tako i mi. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo proći skupinu, što je naš prvi cilj. Ova generacija može napraviti jako puno, jer imamo kvalitetu, znanje i želju. Za neke igrače ovo je zadnje svjetsko prvenstvo, pa je prisutan i veliki motiv - rekao je Dalić i dodao:

- Za veliki uspjeh treba se puno toga poklopiti. Imam veliko povjerenje u ovu momčad, a i ja sam veliki optimist. Imam osjećaj da će biti dobro.

Izbornik Dalić će konačan popis igrača koji će putovati na Svjetsko prvenstvo vjerojatno objaviti u ponedjeljak, nakon utakmice u Liverpoolu.