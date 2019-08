Prosinečki: I ovaj Dinamo radi velike stvari za hrvatski nogomet

Čim neka naša momčad napravi nekakav opipljivi rezultat, bilo klub bilo reprezentacija, vole se povući neke paralele, uspoređivati s bivšim generacijama koje su iza sebe ostavile povijesne rezultate.

Dinamo je prošle sezone u Europskoj ligi napravio povijesni rezultat, a sad je na korak da ponovno uđe u Ligu prvaka, sedmi put u svojoj povijesti. U tom je elitnom nogometnom natjecanju Dinamo, tada pod imenom Croatia, prvi put zaigrao u sezoni 1998./99., Zlatko Kranjčar imao je odličnu momčad na okupu i uveo ju u Ligu prvaka.

U kojoj nije dobro krenuo, pa je na polovici natjecanja u skupini smijenjen, a posao je završio Velimir Zajec. I to jako uspješno, uspio je osvojiti osam bodova u skupini s Olympiacosom, Portom i Ajaxom, bio je drugi iza grčkog prvaka. Ali, tada nisu iz svih skupina dalje išli svi drugoplasirani kao danas i plavi su završili svoj europski put.

Nakon 2:0 pobjede nad Rosenborgom Nenad Bjelica sa svojim trupama nadomak je Lige prvaka, te bogate nogometne skupine, još ga 90 minuta dijeli od tog velikog rezultata i druženja s najboljim europskim momčadima.

– Dinamo je ponovno protiv Rosenborga izgledao jako dobro, odigrao je jako dobru utakmicu i sad ima veliku šansu da se nađe u društvu najboljih europskih klubova. Dinamo ima dobro posloženu momčad, Bjelica radi odličan posao s plavima – kazao nam je legendarni Robert Prosinečki koji je bio prva zvijezda te momčadi koja je ušla u Ligu prvaka.

Odlično za hrvatski nogomet

Kad smo mu spomenuli da nam usporedi tu njegove momčadi s ovom današnjom – odbio je.

– Vi stalno volite nešto uspoređivati, a za to nema potrebe, druga su vremena, puno je vremena od tih godina do danas prošlo. Mene veseli da Dinamo ima sjajnu priliku opet igrati u Ligi prvaka. I to nije došlo slučajno, već je plod višegodišnjeg rada. Prošle sezone plavi su napravili taj veliki uspjeh kroz Europsku ligu, stigli su nakon tolikih godina do europskog proljeća i sad bi bilo lijepo da naprave novi iskorak, da uđu u skupinu Lige prvaka. A sad, je l’ bila bolja ona naša momčad ili je ova, to je najmanje važno, važno je da je nogomet ostao najvažnija sporedna stvar na svijetu, da je Dinamo spreman za novi iskorak i da radi velike stvari za hrvatski nogomet – kazao je Prosinečki, današnji izbornik Bosne i Hercegovine.

Važnu ulogu u momčadi od prije 20 godina imao je Goran Jurić, kao posljednji čovjek obrane držao je suparnike što dalje od Dražena Ladića, u šest utakmica u skupini, plavi su primili sedam pogodaka protiv tih jakih suparnika. I današnji Bjeličin Dinamo ne prima puno pogodaka, možda uspiju, uđu li na kraju u Ligu prvaka, ponoviti tu sezonu 98./99.

– Jako sam zadovoljan onime što sam vidio od Dinama i nadam se da će napraviti barem ono što smo mi napravili u Ligi prvaka. Dakle, bilo bi sjajno kad bi prvo ušli u skupinu i na kraju bili drugi – kazao je Goran Jurić koji ipak poziva na oprez pred uzvrat u Norveškoj.

– Dinamo ima jako dobru momčad, ali Rosenborg je ozbiljan suparnik i nikako se ne smiju plavi opustiti na uzvratnoj utakmici da ne bi ušli u probleme. Ne sumnjam u ovu današnju momčad Dinama, ta je momčad pokazala da ima “muda”, ima kvalitetu i može napraviti ponovno dobre stvari kakve je napravila i prošle godine – kaže Jurić.

Postali su prava momčad

Plavi sad možda nemaju igrača kao on koji će u tunelu viknuti ‘ajmoooo’, ali i današnji Dinamo ima srce.

– U sadašnjoj plavoj momčadi svi su vođe, baš izgledaju kao prava momčad.

Momčad te sjajne sezone od prije dvadesetak godina imala je Roberta Prosinečkog kao nekakvog idejnog vođu u igri, ima li današnji Dinamo nekoga tko podsjeća na Žutoga?

– Ne treba uspoređivati nekadašnje i današnje igrače jer vremena i nogomet se mijenjaju. U svakom slučaju Dani Olmo ima sličnu ulogu na travnjaku. Da, bit će šteta ako ode, ali to je život, to je neminovnost u našem nogometu. Ne volim izdvajati igrače, ali spomenut ću stopera Dinu Perića, taj dečko došao je iz sjene, a izrasta u jako kvalitetnog igrača – zaključio je Jurić.

Današnji Dinamo već je napravio povijesni rezultat u Europskoj ligi, sad bi bilo lijepo da “preskoči” sezonu 98./99., da i u Ligi prvaka ode u proljeće. No, prvo Rosenborg.

