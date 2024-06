Prokockao milijune, htjeli mu polomiti noge, a sad napada vatrene: 'Prestao sam spavati noću, dug me opsjedao'

Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak od 21 sat igra ključnu utakmicu Europskog prvenstva. Vatreni trebaju pobjedu protiv Italije kako bi prošli u drugi krug Eura. Remi bi im ostavio male šanse zbog loše gol-razlike (-3). Pobjedom nad Italijom imala bi četiri boda i mogla bi završiti druga, pod uvjetom da Albanija ne pobijedi Španjolsku.

U slučaju da i Hrvatska i Albanija slave u večerašnjim ogledima, situacija bi se dodatno zakomplicirala. Tada bi, naime, Španjolska, koja je već ranije osigurala prvo mjesto skupine, ostala na šest bodova, Albanija i Hrvatska imale bi po četiri boda, dok bi s Europskog prvenstva ispala Italija, koja je do sada stigla do tri boda, i to pobjedom nad Albanijom 2:1.

Večerašnja utakmica odlučit će tako sudbinu hrvatske i talijanske reprezentacije na ovogodišnjem Euru, stoga su, razumljivo, sve oči uprte u izbornike selekcija i igrače koji će se naći u početnih 11. Talijanski izbornik Luciano Spalletti u odnosu na ranije utakmice mogao bi, pisali smo ranije, mogao napraviti dosta promjena, barem ako je suditi po događanjima na treningu te reprezentacije. Naime, nekoliko talijanskih novinara se snašlo za pristup treningu i objavilo što sprema 65-godišnji stručnjak.

Uvjerljivo najveće iznenađenje bi, prema uigravanjima na treningu, trebao biti 23-godišnji veznjak Juventusa Nicolo Fagioli umjesto inače standardnog prvotimca Jorginha. Spalletti je nakon utakmice drugog kola protiv Španjolske izjavio da su igrači izgledali umorno, a tu je prvenstveno mislio na Jorginha, koji nije uspijevao pratiti tempo Španjolaca.

VEZANI ČLANCI:

Međutim, poprilično neočekivano je da umjesto njega planira staviti Fagiolija, a ne Romina Bryana Cristantea. Naime, Fagioli je u listopadu dobio kaznu od sedam mjeseci zabrane igranja zbog klađenja na nogometne utakmice, na teren se vratio tek u posljednja dva prvenstvena kola u dresu Juventusa te nastupio u dvije pripremne utakmice Italije uoči Eura. Odigrao je samo 193 minute nogometa u 2024. godini. Veliko iznenađenje bilo je i to što ga je Spalletti uvrstio na popis od 26 putnika na Euro, pa se ovaj najavljivani potez za mjesto u prvih 11 smatra još kudikamo većim iznenađenjem.

Torinski dnevnik Tuttosport prošle je godine objavio izjave iz Fagiolijevog svjedočenja pred Federalnim tužiteljem, koje otkrivaju razmjere situacije u kojoj se mladić našao. Sjajni talijanski veznjak zbog kocke je imao problema s kamatarima, koji su mu prijetili nasiljem.

"Prestao sam spavati noću. Što je više vremena prolazilo, dug me sve više opsjedao", priznao je Fagioli. "Novac koji sam dugovao je stalno rastao i mislio sam da bih mogao igrati samo da pokušam povratiti novac. "Rekli su mi: 'Slomit ćemo ti noge.' No dug je bio toliko velik da čak i ako bih dobio okladu, ne bih dobio ništa. Sve ovo je samo smanjivalo iznos novca koji sam još uvijek dugovao tim ljudima."

Fagioli je sada dugovao ilegalnim kladionicama preko tri milijuna dolara, a s godišnjom plaćom od nešto više od milijun dolara u Juventusu, panika je počela rasti. "Kladim se na nogometne utakmice, kazina i tenis", nastavio je tada veznjak. "Počeo sam u ljeto 2021. kada sam bio na pripremama za U21 reprezentaciju u Tirreniji. Drugi su to radili i nisam se pitao jesu li te stranice legalne ili ne. Za mene je razlika između legalne i ilegalne stranice u tome što na ilegalnoj možeš igrati bez plaćanja unaprijed, na kredit."

Fagioli je proveo godinu dana na posudbi u klubu Serie B Cremonese tijekom sezone 2021./22., a kad se vratio u matični klub, otkrio je da je njegov problem s kockanjem bio izvan kontrole. "Bilo je zabavno, razonoda. Prvo je to bio uglavnom tenis godinu dana, a onda od siječnja 2022., kada sam se vratio u Juventus, bio sam pod stresom zbog nagomilanih dugova. Od rujna iste godine počeo sam se kladiti na nogomet, i to s velikim iznosima kako bih pokušao vratiti novac."

VEZANI ČLANCI:

Tijekom svog svjedočenja Fagioli je naglasio da nikada nije stavljao oklade na Cremonese ili Juventus, dvije ekipe za koje je igrao. Ipak, njegovi problemi su utjecali na njegovu profesionalnu karijeru. "Odlučio sam zatražiti zajmove od nekih prijatelja i suigrača, od [Federica] Gattija sam zatražio 40 tisuća eura, govoreći mu da mi treba za kupnju sata i da mi je majka blokirala bankovne račune. Još jedan zajam istog iznosa dobio sam od [Radua] Drăgușina i nekih prijatelja iz Piacenze."

U svjedočenju je navedeno da su ti zajmovi od suigrača isplaćeni izravno bankovnim prijenosom na zlataru u Milanu i nikada nisu vraćeni, unatoč opetovanim zahtjevima. "Nastavio sam kupovati vrijedne Rolexe u Milanu. Ponekad sam osobno dostavljao satove, a ponekad bi vlasnici platformi dolazili po njih u zlatarnu. Samo moja majka i neki prijatelji koji nisu nogometaši znali su za to. Morao sam obnoviti ugovor i bojao sam se da bi vijesti o tome to mogle spriječiti. Bilo mi je uobičajeno kladiti se na nogometne utakmice dok su bile u tijeku. Jednom sam se kladio na neriješeno ili pobjedu Milana. Izgubio sam jer je utakmica završila 2-1 za Torino. Što se tiče utakmica Lige prvaka – Porto-Atletico Madrid i Real Madrid-Inter – kladio sam se da će biti manje od 3 ili 4 gola. Kladim se na pobjednika utakmice ili na ishod manje/više golova, nikad na ime strijelca ili na točan rezultat."

U travnju 2022. Fagioli je napravio očitu pogrešku na terenu koja je dovela do odlučujućeg gola za protivnike u porazu 1-0 od Sassuola. Veznjaka je zamijenio je trener Max Allegri i snimljen je na klupi kako plače. Pretpostavljalo se da je uzrujan zbog svoje pogreške na terenu, ali Fagioli je otkrio da je razlog bio dublji. "Bio sam toliko pod stresom i uplašen da sam tijekom utakmice Sassuolo-Juventus napravio grešku i bio zamijenjen. Čim sam napustio teren, počeo sam plakati pred kamerama misleći na dugove zbog klađenja."

FOTO Ovako izgleda Modrićev penthouse u centru Zagreba. Vatreni je platio bogatstvo