Pročitajte što je legendarni vozač govorio o Hrvatskoj: Nekoliko puta ju je posjetio

Smrt Nikija Laude iznenadila je prije dvije godine automoto svijet, a od njega su se oprostili kolege, prijatelji i navijači putem društvenih mreža. Lauda je preminuo osam mjeseci nakon transplantacije pluća, a mi smo se prisjetili 2017. godine kada je Lauda u listopadu posjetio Zagreb.

Tada je za Večernji list odgovorio na neka pitanja o Formuli 1, rivalima, filmu Rush (koji govori o njegovom rivalstvu s Jamesom Huntom), ženama u automoto sportu, a prokomentirao je i treba li Hrvatska utrku F1 i što bi ista značila za naš turizam. Gotovo kao pravilo svake se sezone najavljuju nove izmjene u pravilniku kako bi se povećala sigurnost vozača. Što mislite o toj odluci, već ste je više puta do sada kritizirali?

– Jesam. Apsolutno ne podržavam uvođenje stvari poput haloa. Formulu 1 nikada ne možete učiniti u potpunosti sigurnom. Halo koji je najavljen da će se postaviti kao dodatna zaštita vozača u kokpitu nije nešto što me veseli, dapače, u potpunosti sam protiv toga. To je sasvim sigurno pogrešna odluka koja neće dobro utjecati na sport i njegovu popularnost. Treba se pomiriti s tim kako je to sport brzine pa je samim time i opasniji od drugih sportova. Naprosto, na stazi se vozi 350 km/h pa je normalno kako ima i rizika, ako se previše posvećujete sigurnosti, gubite na atrakciji - rekao je tada Lauda.

Danas je i doba elektronike, kako u bolidima, tako i u privatnim životima vozača. Kolika je to razlika u odnosu na vrijeme kada ste vi vozili?

– Društvene mreže su činjenica, morate ih respektirati, prihvatiti da postoje i to je sve. Ne treba od njih raditi preveliku filozofiju. Što se bolida tiče, današnji su auti lakši za vožnju nego u moje vrijeme, jer su na ovaj ili onaj način bolidi i znatno reguliraniji nego u moje vrijeme. No, ako pogurnete bolid i sebe do kraja, tada vidite da se zapravo radi o u potpunosti istom poslu kao i prije 30-40 godina.



Lauda je s čak neočekivanim entuzijazmom progovorio o mogućnosti da jednog dana za volan Formule 1 sjedne neka djevojka.

– Čemu emancipacija? Svjedoci smo kako se danas žene sve više i sve uspješnije uspijevaju izboriti za svoje mjesto u društvu, u biznisu. Zašto tako ne bi bilo i u automobilskom sportu? Ako se pronađe žena koja vozi brže od današnjih muškaraca, tada ne vidim razloga da i sjedne za volan.

Što mislite o filmu Rush, kako je ispao, je li na ispravan način prikazano vaše rivalstvo, čega se najradije sjećate iz tog doba? Vi i James Hunt bili ste i najbolji prijatelji.

– Sada je od toga prošlo doista puno vremena, no moram reći kako je unatoč teškoj nesreći koju sam imao to bilo jedno dobro vrijeme. U tom filmu zapravo vidite sve, i napravljen je zbog toga, te sezone. Iznimno je točan, a i sam sam bio dio ekipe koja ga je radila. Rado se sjetim Jamesa Hunta, doista. Imali smo jedno sjajno prijateljstvo.

Mislite li da Hrvatskoj možda treba utrka Formule 1?

– Morate dobro procijeniti. Jasno je koliko bi to značilo za turizam, pogotovo kod vas koji ste po njemu i poznati, ljudi su jako fini, imate prelijepo more za razliku od Austrije! Bez sumnje kako bi tako nešto Hrvatskoj donijelo ogroman publicitet. Trebate vidjeti i koliko bi vam novca donijelo, jer isto je to tako i investicija iznimno velika, bilo da se radi o izgradnji sasvim nove staze ili ako biste možda odlučili da utrku napravite u gradu. Također je i organizacija takvog događaja poput utrke Formule 1 ogromna odgovornost obzirom o kakvom se sportu radi. Sve je na vama da procijenite, vrijedi li vam potrošiti toliki novac ili ne.