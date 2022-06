Predsjednik Uefe "udario" one najbogatije: Radnici u tvonicama se trebaju žaliti, ne oni!

Glavni čovjek Uefe Aleksander Čeferin u intervjuu za Gazzettu dello Sport govorio je, između ostalog, o Superligi te odgovorio svim trenerima i igračima koji se žale na previše utakmica u sezoni. Poručio im je da se nemaju zbog čega žaliti i da bi se buniti mogli samo radnici u tvornicama.

Podsjetimo, od sezone 2024./25. čeka nas novi format Lige prvaka s 36 klubova i osam utakmica u skupini, a mnogima se ne sviđa povećavanje broja susreta koje će momčadi morati igrati.

- Klubovi su tražili deset utakmica u Ligi prvaka, bit će ih osam, pravi broj. Lige s 18 momčadi bile bi korisnije, ali predsjednici se ne slažu. Trebali bi shvatiti da su dva nacionalna kupa previše. Klopp i Guardiola se bune? Lako je uvijek napadati Fifu i Uefu, ali situacija je jasna: igrate li manje, smanjuju se plaće. Ako se netko treba žaliti, to su radnici u tvornicama koji zarađuju tisuću eura mjesečno - poručio je Čeferin.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS Soccer Football - Premier League - Manchester City v Aston Villa - Etihad Stadium, Manchester, Britain - May 22, 2022 Manchester City manager Pep Guardiola celebrates with the trophy after winning the Premier League REUTERS/Hannah Mckay EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. Photo: HANNAH MCKAY/REUTERS

Osvrnuo se na projekt Superlige, koji je propao vrlo brzo nakon što je izišao u javnost, ali čelni ljudi Juventusa, Reala i Barcelone još se zalažu za njega. Slovenac je otkrio da s glavnim čovjekom Juventusa Andreom Agnellijem, čijoj je kćeri bio kum na krštenju, više nije ni u kakvim odnosima.

- S Agnellijem nemam nikakav odnos. S Perezom sam se sreo u Parizu i poštivao protokol, čestitao sam mu. Ne mogu očekivati ​​da će Uefa biti moje vlasništvo. Uefa nije monopol i svi su slobodni odlučiti hoće li biti u njoj. Mogu sudjelovati u našim kupovima ili organizirati svoje, ali onda je logično da ne igraju u našima, zar ne? Kakva god bila odluka suda, ništa se ne mijenja: projekt je mrtav jer nitko ne želi sudjelovati. Vidim samo tri čovjeka bijesna na sve, ali sad je gotovo - jasan je Slovenac.

Čeferin je naglasio da ne zna kada će se ruski klubovi vratiti u natjecanja pod okriljem krovne europske nogometne organizacije, a analizirao je i učinjeno u proteklom razdoblju te spomenuo Uefine planove za budućnost.

- Konferencijska liga premašila je sva naša očekivanja. Prije početka su nam govorili da je to liga za male momčadi, a poslije finala su nam zamjerili da je igran na premalom stadionu! To natjecanje pokazalo se sjajnim i vrlo smo zadovoljni. Imamo još mnogo ideja, prije svega od 2024. godine kad će sva tri klupska natjecanja promijeniti dosadašnje formate - zaključio je Čeferin, koji je u petak posjetio Srbiju.

Osim što će na uobičajeno ljetovanje u kuću na Hvaru, uskoro će Čeferin i službeno u Hrvatsku, na kongres Uefe u drugoj polovici rujna na Hvaru.

>>> Najava Superlige uzdrmala nogometni svijet