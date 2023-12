Predsjednik Hajduka: Moj obitelj izgubila je sve. Čekali smo u redovima za hranu

Na 22. izdanju KOMferencije gostovao je predsjednik Hajduka , Lukša Jakobušić. Na događanju su se okupili brojni stručnjaci iz područja odnosa s javnosti. Na panelu nazvanom "Neuspjehom do istine", Jakobušić je pričao o neuspjesima na svome putu.

"Svi neuspjesi, uglavnom se ne znaju, nisu vidljivi, meni to odgovara, ali to me sve dovelo do ovoga. Nisam nikad mislio da ću biti predsjednik Juga, iako sam želio. Za Hajduk nisam ni mislio da bih mogao doći u tu poziciju", rekao je Jakobušić.

Prisjetio se i vremena kada se njegova obitelj uzdržavala od humanitarne pomoći.

"To je bilo 1992/93. godine. Čekaš red za hranu tri puta tjedno. U jednom trenutku imaš sve pa sve izgubiš. Mi Slobodnu nismo kupovali, bila je skupa. Zato danas kupujem sve novine i sve čitam. Imam dva sina, jednog od 18, drugog od 26 godina. Otac mi je rekao da upišem fakultet u Dubrovniku jer nije bilo novaca za otići u drugi grad", ispričao je Jakobušić.

