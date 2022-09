Poznato ime moglo bi voditi prve utakmice kao v.d. u čekanju dugoročnog rješenja

Premda se to zna još od prošlog tjedna, Hrvatski košarkaški savez je tek danas službeno predstavio Aleksandra Petrovića kao novog sportskog direktora Saveza, osobu koja će se baviti sportskom politikom ali i brigom o reprezentativnim selekcijama. A on će biti, očito operativniji, nadomjestak od dosadašnjeg formata Stručnog savjeta.

Dakako, Acina najveća briga bit će seniorska reprezentacija i kako nju izvući iz blata predkvalifikacija za Europsko prvenstvo. Baš na dan inauguracijske presice HKS je dobio Fibino tumačenje da to što je Poljska postala sudomaćinom sljedećeg Eurobasketa ne znači i da će Hrvatskoj biti dovoljno da bude druga u toj skupini da se izbori za pravo igranja u kvalifikacijama za Prvenstvo Europe.

Dakle, ne bude li Hrvatska prva u skupini s Poljskom, Austrijom i Švicarskom, morat će u dodatne kvalifikacije što znači dodatnu muku i mogućnost da po prvi put naša muška reprezentacija ne ode na neko seniorsko Prvenstvo Europe.

A s ozbirom da su top kandidati vezani ugovorima s drugim nacionalnim savezima (Miličić u Poljskoj, Gjergja u Belgiji) ili pak s klubovima (Golemac u Cedevita Olimpiji), sportski direktor će biti taj koji će premostiti predkvalifikacijske prozore dok neki od poželjnih ne budu dostupni. Doduše, poželjan je svakako i Neven Spahija, naugledniji od svih spomenutih imena, no on ne odustaje od trenerskog posla u klubu i kao takav čeka svoju priliku. A perspektivnog Ivana Rudeža (trenera mađarskog Kapošvara) bilo bi prerizično već sada gurnuti u vatru.

To s Acom, kao privremenim rješenjem, u svakom je slučaju bolje nego da se i ovom prilikom ulazilo u izborničke eksperimente i da netko perspektivan u ovoj nemiloj situaciji po reprezentaciju izgori. Uostalom, Aco je stručnjak s bogatim trenerskim iskustvom, kako klupskim tako i na klupi reprezentacije. Petrović je triput bio hrvatski izbornik i kao takav je potpisnik posljednje hrvatske medalje na velikim natjecanjima (bronca na EP 1995.) ali i najboljeg rezultata u međuvremenu (peto mjesto na Olimpijskim igrama u Riju 2016.).

Dakako, hoće li on biti taj vršitelj dužnosti znat će se nakon 8. listopada kada se održava izvanredna Izborna Skupština i da li će tada za novog predsjednika biti izabran dosadašnji dopredsjednik Nikola Rukavina, prvi suradnik nedavno abdiciralog predsjednika Stojka Vrankovića. Naime, taj novi predsjednik sa svojim Upravnim odborom može odlučiti i da se podhitno izabere novi (privremeni) izbornik, ma tko god to bio, a da to nije sportski direktor.

