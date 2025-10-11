Pogledajte što Brozović radi dok se vatreni bore za Svjetsko prvenstvo: 'Ja sam zvijer'

Hrvatska nogometna reprezentacija u četvrtak je remizirala u gostima kod Češke u petom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Utakmica u Pragu završila je 0:0, a Hrvatsku već u nedjelju očekuje sljedeća utakmica- ona protiv Gibraltara u Varaždinu.

Hrvatsku su protiv Češke pred malim ekranima gledali brojni bivši reprezentativci, a jedan od njih ipak je odlučio drugačije potrošiti to vrijeme.Marcelo Brozović je na svom Instagram 'storyju' objavio fotografiju kako igra popularnu videoigru 'Call of Duty' te kako se nalazi među 250 najboljih igrača na svijetu. Trenutno je 91. na toj listi.

Brozović je uz fotografiju kratko poručio - Ja sam zvijer. Treba uzeti u obzir da ova popularna online 'pucačina' broji preko tri milijuna aktivnih igrača diljem svijeta, čini se kako je Brozović u virtualnom svijetu samo nastavio nizati uspjehe iz nogometnog.

32-godišnji veznjak oprostio se od reprezentacije nakon prošlogodišnjeg Europskog prvenstva u Njemačkoj. Za vatrene je između 2014. i 2024. upisao 99 nastupa i zabio sedam pogodaka te je bio jedan od ključnih igrača u osvajanju svjetskog srebra 2018. u Rusiji i bronce četiri godine kasnije u Kataru.

Trenutačno igra za saudijski Al-Nassr kojem se pridružio 2023. iz milanskog Intera. Dosad je za taj klub odigrao 92 utakmice te zabio osam pogodaka i upisao 20 asistencija. Najdublji trag ostavio je upravo u redovima Nerazzura gdje je postao klupska legenda s više od 300 nastupa za prvu momčad. Igrao je i za Dinamo, Lokomotivu te Hrvatski Dragovoljac.