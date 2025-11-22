Naši Portali
Nezalaganje na terenu

Pobješnjeli Jose Mourinho Hrvata nazvao izdajnikom! Loše su to vijesti i za izbornika Zlatka Dalića

Primeira Liga - Benfica v Casa Pia
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS
1/5
Autor
Karlo Ledinski
22.11.2025.
u 13:31

- Sustav radi, ali igrači su ti koji ne rade. Ne volim igrače koji me izdaju - bio je jasan Mourinho, koji je tu poruku poslao i hrvatskom reprezentativcu kojeg je zamijenio na poluvremenu

Nogometaši Benfice sinoć su ostvarili pobjedu u gostima protiv Atletica u sklopu 1/16 finala portugalskog kupa, no José Mourinho nije bio zadovoljan s prvih 45 minuta igre svoje momčadi. Atletico je klub iz nižeg ranga, ali je unatoč tome sve do 73. minute na svom terenu imao aktivan rezultat protiv Benfice. Ipak, dva brza gola, u 73. minuti, a zatim i u 77., donijela su Benfici pobjedu u ovom susretu. Prvi pogodak postigao je Rios u 73. minuti nakon asistencije Aursnesa. Drugi pogodak, samo četiri minute kasnije, s bijele točke zabio je Pavlidis.

Ono o čemu svi pričaju jest Mourinhov potez na poluvremenu, kao i njegovo objašnjenje nakon utakmice. Naime, Portugalac je svoje nezadovoljstvo igrom pokazao tako što je na poluvremenu napravio čak četiri izmjene. Naš Franjo Ivanović, potom Rego, Barrenechea i Araujo ostali su u svlačionici jer Mourinho nije bio zadovoljan njihovom izvedbom.

Na teren su od početka drugog poluvremena ušli Barreiro, Schjelderup, Rios i Dahl. Zanimljiva je bila i izjava nakon utakmice, jer je Mourinho bio izrazito ljut i nezadovoljan onim što je vidio od svojih igrača.

- Na poluvremenu sam napravio četiri izmjene, ali sam trebao napraviti devet. Tih devet igrača nije bilo na terenu. Samo su dvojica trebala ostati u igri!

Radi li sustav?

- Sustav radi, ali igrači su ti koji ne rade. Ne volim igrače koji me izdaju - bio je jasan Mourinho.

Kako god, izmjenom na poluvremenu Mourinho je jasno pokazao i što misli o igri Franje Ivanovića, a hrvatski napadač i dosad je dobivao vrlo malu minutažu kod portugalskog trenera. Novonastala situacija sigurno će zabrinuti i izbornika Dalića, jer će Ivanović s tako lošim statusom u Benfici teško doći do forme koja bi ga uvrstila na popis putnika za Svjetsko prvenstvo.
Zlatko Dalić Franjo Ivanović Jose Mourinho

PO
Poletarac101
13:41 22.11.2025.

Ivanović može samo dalje trenirati i trenirati da bude bolji jer trenutno je stvarno loš...

PA
Pametanumoruludih
13:40 22.11.2025.

Ivanović je prosjecan igrac...sto se tice kvalitete. Osim toga ne trudi se puno..ljen je. Biti ce brzo prodan.

