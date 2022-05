Phoenix i Miami lakše od očekivanog koračaju prema konferencijskim finalima

Prvi nositelji obje konferencije u NBA ligi, košarkaši Phoenix Sunsa u Zapadnoj, odnosno Miami Heata u Istočnoj, poveli su s po 2-0 u pobjedama u svojim serijama drugog kruga doigravanja, Sunsi protiv Dallas Mavericksa, a Heat protiv Philadelphia 76ersa.

I Phoenix i Miami iskoristili su prednost domaćeg parketa u prva dva dvoboja, u drugim su utakmicama igranim u srijedu ostvarili uvjerljive pobjede, Sunsi su nadigrali Mavse sa 129:109, dok je Heat bio uspješniji od Sixersa sa 119:103.

Dvoboj u Phoenixu je bio neizvjestan do posljednje četvrtine, devet minuta prije kraja bilo je još uvijek samo 99:93 u korist Sunsa, ali domaći je sastav u sljedećih pet minuta serijom 23:2 pobjegao na velikih 122:95. Sjajni su kod prošlogodišnjih finalista bili Devin Booker s 30 i Chris Paul s 28 koševa. Booker je 21 poen ubacio u drugom poluvremenu, a Paul 14 samo u četvrtoj četvrtini. Kod Mavsa je najučinkovitiji poslovično bio Luka Dončić s 35 ubačaja.

Foto: Mark J. Rebilas/REUTERS May 4, 2022; Phoenix, Arizona, USA; Phoenix Suns guard Chris Paul (3) shoots ahead of Dallas Mavericks guard Luka Doncic (77) during the second half in game two of the second round for the 2022 NBA playoffs at Footprint Center. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports Photo: Mark J. Rebilas/REUTERS

Treći i četvrti dvoboj igrat će se u Dallasu u petak i u nedjelju, a plasman u konferencijski finale izborit će momčad koja prva ostvari četiri pobjede.

Heat je protiv Sixersa, koji su i dalje bez svo najboljeg igrača Joela Embiida, mirno kontrolirao susret. Odvojio se krajem šprve četvrtine i potom držao stalnu prednost, najčešće s više od 10 razlike. Ujednačeni napad finalista iz 2020. godine predvodio je Bam Adebayo s 23 poena, Jimmy Butler je dodao 22 uz 12 asistencija, dok su Victor Oladipo i Tyler Herro ulascima s klupe dodali još 19, odnosno 18. Kod gostiju se istaknuo Tyrese Maxey sa 34 ubačaja, Tobias Harris je postigao 21, a James Harden 20.

Treća i četvrta utakmica ove serije na programu su u Philadelphiji u petak i u nedjelju.