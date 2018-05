Petra Martić preko Svjetlane Kuznjecove do 2. kola

Najbolja hrvatska tenisačica Petra Martić (WTA - 40.) probila se u 2. kolo milijunskog WTA turnira na zemljanoj podlozi u Madridu, gdje je u subotu sa 6-4, 6-2 svladala dvostruku Grand Slam pobjednicu Ruskinju Svjetlanu Kuznjecovu (WTA - 28.).

Martić će u 2. kolu igrati protiv sedme tenisačice svijeta, 24-godišnje Francuskinje Caroline Garcije, koja je u subotu sa 6-1, 7-5 nadigrala Slovakinju Dominiku Cibulkovu.

Naša 27-godišnja tenisačica je protiv bivše pobjednice Roland Garrosa i US Opena odigrala odličan meč i za pobjedu potrošila svega 77 minuta, iskoristivši sve pogreške Ruskinje. Martić je u prvom setu dvaput stvarala prednost 'breaka' (3-1, 5-3), ali odmah potom gubila servis. No, kod 5-4 je novim oduzetim servisom Ruskinji došla do prvog seta.

U drugoj dionici Petra je zaigrala još bolje, u gemovima na svom početnom udarcu suparnici prepustila svega tri poena, pa su joj dva 'breaka' bila dovoljna za uvjerljivu pobjedu.

Protiv svoje sljedeće suparnice, Caroline Garcije, Martić je do sada igrala samo jednom, 2016. na turniru s tvrdom podlogom u meksičkom Monterreyu, gdje je Francuskinja slavila u dva seta.

U nedjelju će svoj meč 1. kola u Madridu odigrati druga hrvatska predstavnica Osječanka Donna Vekić, koja za suparnicu ima 163. tenisačicu svijeta, Španjolku Georginu Garcia-Perez, dobitnicu pozivnice za glavni ždrijeb.