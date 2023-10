Petra Martić ostala bez plasmana u četvrtfinale

Hrvatska tenisačica Petra Martić (WTA - 45.) nije se uspjela plasirati u četvrtfinale WTA 500 turnira u kineskom Zhengzhouu, gdje ju je u četvrtak u dvoboju drugog kola svladala Čehinja Barbora Krejčikova (WTA - 18.) sa 7-5, 6-1.

Time je pobjednica Roland Garrosa iz 2021. uzvratila Martić za ovogodišnji poraz na turniru u Madridu, u njihovom jedinom prethodnom međusobnom dvoboju na WTA Touru.

Krejčikova je bolje ušla u meč, odmah oduzela servis Martić i zadržala prednost do vodstva 3-1. No, hrvatska tenisačica je odgovorila serijom od tri osvojena gema, no kod rezultata 5-5 je po drugi put izgubila servis, što je Krejčikova pretvorila u osvajanje prvog seta.

U drugoj dionici meča neizvjesnosti nije bilo, jer je Martić čak triput izgubila gemove kad je bila na početnom udarcu pa je Čehinja nakon 96 minuta došla do pobjede 7-5, 6-1.

Krejčikova će u četvrtfinalu igrati protiv Ukrajinke Lesje Curenko koja je u srijedu sa 7-6 (4), 7-6 (2) svladala Osječanku Donnu Vekić.

U preostalim četvrtfinalnim dvobojima će se sastati: Ons Jabeur (Tun/4) - Daria Kasatkina (8), Anhelina Kalinina (Ukr) - Zheng Qinwen (Kin) i Laura Siegemund (Njem) - Jasmine Paolini (Ita).

WTA Zhengzhou - 2. kolo

Barbora Krejčikova (Češ/7) - PETRA MARTIĆ (HRV) 7-5, 6-1

Ons Jabeur (Tun/4) - Lucia Bronzetti (Ita) 6-3, 7-6 (5)

Daria Kasatkina (8) - Bai Zhuoxuan (Kin) 6-2, 6-4

Laura Siegemund (Njem) - Ljudmila Samsonova (11) 3-6, 6-2, 6-1