Peking: Dodig ponovo u finalu parova. Martić ispustila meč loptu protiv pobjednice US Opena

Hrvatski tenisač Ivan Dodig i Amerikanac Austin Krajicek plasirali su se u utorak u finale parova na teniskom ATP turniru u Pekingu. Dodig i Krajicek, koji su u Pekingu prvi nositelji, svladali su sa 4-6, 7-5, 10-6 meksičko-francuski par Santaiaga Gonzaleza i Edouarda Rogera Vasselina poslije nešto manje od dva sata igre.

U finalu ih čekaju drugi nositelji Nizozemac Wesley Koolhof i Britanac Neal Skupski. Dodigu i Krajiceku ovo je 15. zajedničko finale i sedmo ove sezone.

Martić je malo nedostajalo

U susretu 2. kola WTA turnira u Pekingu hrvatska tenisačica Petra Martić je izgubila od treće nositeljice i pobjednice US Opena Amerikanke Coco Gauff sa 5-7, 7-5, 6-7 (2). Bio je to dramatičan i neizvjestan meč koji je nakon tri sata igre razriješen u trinaestoj igri trećeg seta.

Petra je odigrala jako dobar meč u kojem je bila nadomak uspjeha, nakon breaka u devetom gemu odlučujućeg seta naša je igračica kod 5-4 servirala za pobjedu. Međutim, 19-godišnja Amerikanka uspjela je vratiti izgubljeni servis i preko tie-break osigurati prolaz u osminu finala.

Martić je tijekom susreta zabila četiri asa uz 49 posto prvog servisa, a iskoristila je šest od 15 break-lopti, a Gauff šest od osam. Bio je to njihov drugi međusobni susret i druga pobjeda američke tenisačice. Prvu je ostvarila 2021. u Adelaideu. Za mladu Amerikanku bila je to 14. uzastopna pobjeda. Posljednji poraz upisala je u četvrtfinalu Montrela, a potom je slavila u Cincinnatiju, te na US Openu.

