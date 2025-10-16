Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 193
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
BREAKING
Trump se oglasio nakon razgovora s Putinom: 'Sastat ćemo se'
'Mi smo spremni!': Orban komentirao najavu susreta Trumpa i Putina
Poslušaj
Prijavi grešku
Hajduk u Puli

Pazite koji dres oblačite za koju tribinu Drosine

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Sime Zelic/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
16.10.2025.
u 19:24

Bit će zanimljivo i kako će Pula dočekati Gonzala Garciju, današnjeg trenera Hajduka koji je otišao iz Istre na Poljud s čim u istarskom prvoligašu nisu bili sretni

Bit će zanimljivo u Puli u nedjelju, Dinamo će dan prije odigrati derbi s pretposljednjim Osijekom i Splićani će znati mogu li u susretu s pobjedom nad Istrom skočiti na prvo mjesto, ili bi pak s tom pobjedom držali bodovni balans s maksimirskim klubom u slučaju da plavi slave u Maksimiru.

No, bit će zanimljivo i kako će Pula dočekati Gonzala Garciju, današnjeg trenera Hajduka koji je otišao iz Istre na Poljud s čim u istarskom prvoligašu nisu bili sretni i sigurno neće Garciju dočekati na stadionu Aldo Drosina pljeskom, prije će biti salvi zvižduka iako je Garcia napravio puno dobrih stvari u svoja dva mandata u Istri 1961.

Očekuje se da će stadion biti pun, više od pet tisuća ulaznica je prodano. Uostalom, rekord ovog stadiona koji datira od prije dvije godine drži upravo utakmica ova dva kluba, tada je bilo prodano 8606 ulaznica. Naravno da je južna tribina, na koju će Torcida, rasprodana. I valja napomenuti da se s obilježjima Hajduka može samo na tu tribinu, iako baš ne vjerujemo da tih obilježja neće biti i na istočnoj tribini, no vidjet ćemo. A bit će, vjerujemo, zanimljivo i rezultatski.
Ključne riječi
Gonzalo Garica Istra 1961 Hajduk

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još