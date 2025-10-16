Pazite koji dres oblačite za koju tribinu Drosine

Bit će zanimljivo u Puli u nedjelju, Dinamo će dan prije odigrati derbi s pretposljednjim Osijekom i Splićani će znati mogu li u susretu s pobjedom nad Istrom skočiti na prvo mjesto, ili bi pak s tom pobjedom držali bodovni balans s maksimirskim klubom u slučaju da plavi slave u Maksimiru.

No, bit će zanimljivo i kako će Pula dočekati Gonzala Garciju, današnjeg trenera Hajduka koji je otišao iz Istre na Poljud s čim u istarskom prvoligašu nisu bili sretni i sigurno neće Garciju dočekati na stadionu Aldo Drosina pljeskom, prije će biti salvi zvižduka iako je Garcia napravio puno dobrih stvari u svoja dva mandata u Istri 1961.