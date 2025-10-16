Pazite koji dres oblačite za koju tribinu Drosine

Bit će zanimljivo u Puli u nedjelju, Dinamo će dan prije odigrati derbi s pretposljednjim Osijekom i Splićani će znati mogu li u susretu s pobjedom nad Istrom skočiti na prvo mjesto, ili bi pak s tom pobjedom držali bodovni balans s maksimirskim klubom u slučaju da plavi slave u Maksimiru.
No, bit će zanimljivo i kako će Pula dočekati Gonzala Garciju, današnjeg trenera Hajduka koji je otišao iz Istre na Poljud s čim u istarskom prvoligašu nisu bili sretni i sigurno neće Garciju dočekati na stadionu Aldo Drosina pljeskom, prije će biti salvi zvižduka iako je Garcia napravio puno dobrih stvari u svoja dva mandata u Istri 1961.
Očekuje se da će stadion biti pun, više od pet tisuća ulaznica je prodano. Uostalom, rekord ovog stadiona koji datira od prije dvije godine drži upravo utakmica ova dva kluba, tada je bilo prodano 8606 ulaznica. Naravno da je južna tribina, na koju će Torcida, rasprodana. I valja napomenuti da se s obilježjima Hajduka može samo na tu tribinu, iako baš ne vjerujemo da tih obilježja neće biti i na istočnoj tribini, no vidjet ćemo. A bit će, vjerujemo, zanimljivo i rezultatski.