Paul Pogba bi umjesto u Madrid mogao ponovno sletjeti u Italiju

Paul Pogba (26) ovog bi ljeta mogao napustiti Manchester United. Zanimanje za francuskog reprezentativca pokazao je Juventus, javlja sky Sport.

Talijanski prvak pokazao je zanimanje za Pogbu koji je u Staroj dami igra od 2012. do 2016. kada je otišao na Old Trafford, a to je potvrdio i sportski direktor Fabio Paratici.

Crveni vragovi svoju zvijezdu neće pustiti za manje od sto milijuna eura, za iznos koji platili Juventusu kada su doveli Francuza.

U Torinu se nadaju kako bi u ovom transferu mogli uključiti i nekog igrača, recimo Paula Dybalu ili Douglasa Costu.

Paul Pogba je stekao velike simpatije Juventusovih navijača. Francuz trenutačno nije u najboljim odnosima s Unitedovim čelnicima.

Odlazak s Old Trafforda je vrlo moguća, a kao sljedeće odredište dosad se često spominjao madridski Real. Sada se u cijelu priču uključila i Stara dama.