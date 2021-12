Pao dogovor s Torresom! Evo koliko će Barcelona iskeširati za novog igrača

Pitanje je trenutka kada će Ferran Torres objaviti da je novi igrač Barcelone. Sve je papirologija riješena, na Twitteru piše Fabrizio Romano.

Španjolska Marca otkriva da će početna vrijednost transfera biti 55 milijuna eura, koje će Barcelona Manchester Cityju isplatiti u četiri rate, od kojih prvu idućeg ljeta.

Paperworks completed with #MCFC in the last 24 hours. Contract approved including bonuses in case of titles in the next five years.



Ferrán Torres will be announced soon as new Barça player 📁🤝 #FCB



After Ferrán deal agreed, Hakim Ziyech will not join Barça in January ❌ #CFC pic.twitter.com/Oechma5irN