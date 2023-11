Ovo su mogući protivnici Hrvatske na Euru, evo koga sve možemo izvući

Hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila je još jedan uspjeh i plasirala se na Europsko prvenstvo koje će se idućeg ljeta održati u Njemačkoj. Nije bilo jednostavno, no uspjeli su i vatreni se sada okreću ždrijebu skupina i pripremama za Euro. Hrvatskoj je to 13. veliko natjecanje.

Ždrijeb je 2. prosinca, a reprezentacije će biti podijeljene u četiri jakosne skupine. Hrvatska će biti u trećoj jakosnoj skupini što znači da ne može dobiti protivnika iz toga ranga.

VEZANI ČLANCI:

EURO 2024 pots are set!



🇮🇹🇨🇭 Italy and Switzerland will be in Pot 4!



🇹🇷🇷🇴 Türkiye and Romania secured spots in Pot 2



🇭🇷 Croatia confirmed Pot 3



Group stage draw will be made on 2 December at 18:00 CET. pic.twitter.com/wzfttho4QV