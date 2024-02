Ovakvu Plenkovićevu poruku hrvatski sport dugo je čekao. A Tomašević ima jedan način da se iskupi za doček

Nakon nedjeljnog dočeka u VIP salonu zagrebačke zračne luke, svjetski vaterpolski prvaci u ponedjeljak su imali još dva protokolarna primanja. Najprije jedno planirano, ono u Vladi RH, i drugo, neplanirano, u Palači Dverce koja služi za svečana primanja na gradskoj razini. A njega je, u želji da se koliko-toliko iskupi za neorganiziranje dočeka zlatnim vaterpolistima, upriličio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Igračima i stožeru 330.350 eura

No, pozabavimo se mi najprije primanjem na najvišoj razini u kojoj su prigodi vaterpoliste u Banskim dvorima, osim premijera Andreja Plenkovića, pozdravili i brojni ministri (Medved, Primorac, Obuljen Koržinek, Habijan) pa tako i ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac, koja je bila u pratnji dvojice državnih tajnika (Družak, Pavić).

A ona je imala to zadovoljstvo da predsjedniku Hrvatskog vaterpolskog saveza Mladenu Drnasinu uruči odluku Vlade koja je na jutarnjoj telefonskoj sjednici odobrila isplatu nagrada vaterpolistima za sportski uspjeh.

A svaki će od njih, s izbornikom, za svjetsko zlato dobiti 14.350 eura, dok će ostatak stručnog stožera i djelatne osobe podijeliti 19.150 eura. A to je, zajedno, izdvajanje od 248.750 eura.

Hrvatskim dupinima uručena je i novčana nagrada za osvojeno europsko srebro, na EP-u održanom u siječnju u Hrvatskoj. Na tom je planu svaki od vaterpolista privrijedio 4800 eura, a isto će toliko podijeliti i djelatne i stručne osobe, što je ukupni izdatak od 81.600 eura. Dakle, Vlada je, u jednom "dahu", odobrila isplatu od 330.350 eura.

Čelnike HVS-a najviše je obradovalo ono što je premijer dosad učinio za njih. A poznato je da je Vlada RH snažno podržala domaćinstvo dvaju europskih prvenstava, kako onog u Splitu 2022. tako i ovogodišnjeg u Dubrovniku i Zagrebu. U to se ime predsjednik Vlade i našalio:

19.02.2024.,Zagreb, Predsjednik Vlade Andrej Plenkovic primio u povodu osvajanja zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu u Dohi, hrvatske vaterpoliste i izaslanstvo Hrvatskog vaterpolskog saveza . Photo: Robert Anic/PIXSELL Foto: Robert Anic/PIXSELL

– Organizirati dva europska prvenstva u samo 18 mjeseci to nikome dosad nije pošlo za rukom, a vi ste se u tome iskazali. I zato, ako netko nešto otkaže, vi se odmah prijavite, jer kod nas imate "carte blanche", mi smo tu.

Za razliku od polufinalnog trilera koji nije stigao pratiti, finalnu utakmicu Hrvatske i Italije premijer je gledao u službenom automobilu, u društvu glasnogovornika Marka Milića, dok se vraćao sa službenog puta. A kad je ugledao vratara Marka Bijača, koji se u onom presudnom napadu za izjednačenje i produžetak našao pred talijanskim golom, Plenković se našalio:

– Vidio sam ja da ti nisu htjeli dodati. Možda su se bojali da im ne obraniš.

Srećom, u toj je akciji Burić postigao svoj najdraži pogodak u karijeri, omogućivši Jerku Mariniću Kragiću da ne ispadne tragičar, koji je, još dan ranije, priznao:

– Hvala Rinu što je zabio i što me spasio jer sam ja prethodni šut promašio. Rino neće priznati, no za vrijeme izvođenja peteraca on je mene držao za ruku, nije ni njemu bilo svejedno. A ja sam za to vrijeme glasno molio Boga da nam i taj put omogući pobjedu. A pri tome sam mu i svašta obećao, da više nikad neću ovo, nikad više ono...

Premijeru i Vladi, na podršci sportu, zahvalio je i predsjednik HOO-a Zlatko Mateša:

– Hvala vam što ste odlučili pomoći ekipne sportove pa mi trenutno, u našim programima, imamo 25 ekipa iz osam sportova. Nadam se da ćemo se i nakon Olimpijskih igara naći ovdje kod vas.

A bude li i tada razloga za medaljaško slavlje, bit će to prilika za zagrebačku gradsku vlast da se iskupi za propust učinjen neorganiziranjem svečanog dočeka na središnjem trgu glavnog nam grada, što je dosad bio običaj. A da baš sve ne bi proteklo potpuno katastrofično za imidž Grada Zagreba, gradonačelnik Tomislav Tomašević brže-bolje organizirao je svečano primanje u Palači Dverce, do kojeg su vaterpolisti samo prošetali iz Banskih dvora.

Da bismo saznali što se unutra događalo, pričekali smo da primanje završi i čuli da se gradonačelnik ispričao vaterpolistima za nesporazum. Kada smo pak mi i kolege nam s RTL televizije htjeli čuti što o tome, za medije, ima reći i sam prvi čovjek glavnog nam grada, njega nismo dočekali. Ili on to nije smatrao bitnom temom ili nije htio odgovarati na škakljiva pitanja na koja, možda, ne bi imao zadovoljavajući odgovor po svoj imidž.

Dobili medalju Grada Zagreba

Na kraju je, u tu svrhu, Tomašević pred novinare poslao glasnogovornicu Dinku Živalj pa je ona govorila kako je prošao susret s vaterpolistima i jesu li pričali o dočeku koji se nije dogodio. A nije se dogodio i zbog toga, premda je to manji dio odgovornosti, jer ni HVS nije poslao zamolbu za dočekom, što je u kamere RTL-a kazao predsjednik nacionalnog saveza Mladen Drnasin:

– Došlo je do nesporazuma, jer smo mi dosad dočeke uvijek organizirali s resornim ministarstvom, čega ovog puta nije bilo – kazala je glasnogovornica Živalj i dodala:

– Gradonačelnik je donio odluku da se vaterpolistima dodijeli medalja Grada Zagreba. Osim toga, mi se nadamo da ćemo doček za vaterpoliste imati nakon Olimpijskih igara.

Jasno je da će se u to morati više upirati svi koji su za to zainteresirani pa tako i Ministarstvo i onaj nacionalni savez čija je reprezentacija u pitanju. Jer, doček se neće organizirati sam od sebe, posebice ne ako je u pitanju gradska uprava koja nema strasti prema vrhunskom sportu i strogo se drži formalnosti.

Sad kad je sve prošlo, zagrebački gradonačelnik najbolje se može iskupiti tako da što više pomogne zagrebačkom vaterpolu, što je, u svom govoru, Tomaševića zamolio i izbornik Tucak, svjestan da bez jakih klubova nema ni jake reprezentacije.