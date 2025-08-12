Otišao iz Dinama zbog neslaganja s Bobanom, a sada je odigrao očajnu prvu utakmicu za novi klub

Bruno Petković debitirao je za Kocaelispor u prvoj službenoj utakmici gostovanjem kod Trabzonspora na otvaranju turskog prvenstva. Bivši napadač Dinama imao je veliku priliku već u 31. minuti, kada je mogao dovesti svoju momčad u vodstvo, no nije uspio pogoditi cilj.

Trabzonspor je na kraju slavio 1:0, a jedini pogodak postigao je Paul Onuachu u 49. minuti. Najbliže izjednačenju Kocaelispor je bio u 72. minuti, kada je Joseph Nonge sjajno asistirao Petkoviću. Hrvatski napadač pucao je s otprilike 11 metara, ali lopta je otišla pokraj gola. SofaScore mu je dala ocjenu 5.6, što je lošije od svih drugih igrača na terenu. Prilike možete pogledati OVDJE.

Petković je uz loše ocijene uz velike dvije promašene velike prilike, bio neuspješan u svih pet pokušaja driblinga. Čak 18 puta je izgubio loptu, dok je jači bio u samo četiri od 20 duela, što su vrlo blijede brojke za debi povremenog vatrenog. Prošlu sezonu uglavnom je propustio zbog ozljede pubične kosti. Predsjednik Dinama, Zvonimir Boban, izjavio je da se on i Petković nisu mogli dogovoriti oko nastavka suradnje.