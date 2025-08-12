Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 29
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
LOŠE BROJKE

Otišao iz Dinama zbog neslaganja s Bobanom, a sada je odigrao očajnu prvu utakmicu za novi klub

Dinamo i Rijeka sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
12.08.2025.
u 08:17

Prošlu sezonu uglavnom je propustio zbog ozljede pubične kosti. Predsjednik Dinama, Zvonimir Boban, izjavio je da se on i Petković nisu mogli dogovoriti oko nastavka suradnje.

Bruno Petković debitirao je za Kocaelispor u prvoj službenoj utakmici gostovanjem kod Trabzonspora na otvaranju turskog prvenstva. Bivši napadač Dinama imao je veliku priliku već u 31. minuti, kada je mogao dovesti svoju momčad u vodstvo, no nije uspio pogoditi cilj.

Trabzonspor je na kraju slavio 1:0, a jedini pogodak postigao je Paul Onuachu u 49. minuti. Najbliže izjednačenju Kocaelispor je bio u 72. minuti, kada je Joseph Nonge sjajno asistirao Petkoviću. Hrvatski napadač pucao je s otprilike 11 metara, ali lopta je otišla pokraj gola. SofaScore mu je dala ocjenu 5.6, što je lošije od svih drugih igrača na terenu. Prilike možete pogledati OVDJE.

Petković je uz loše ocijene uz velike dvije promašene velike prilike, bio neuspješan u svih pet pokušaja driblinga. Čak 18 puta je izgubio loptu, dok je jači bio u samo četiri od 20 duela, što su vrlo blijede brojke za debi povremenog vatrenog. Prošlu sezonu uglavnom je propustio zbog ozljede pubične kosti. Predsjednik Dinama, Zvonimir Boban, izjavio je da se on i Petković nisu mogli dogovoriti oko nastavka suradnje. 

Ključne riječi
Kocaelispor Zvonimir Boban Dinamo Bruno Petković

Komentara 3

Pogledaj Sve
BD
bili d kid
08:29 12.08.2025.

Petko je bio odličan dok je bio u Dinamu i mogao je nastaviti igrati na visokom nivou još 1-2 godine da je ostao u Dinamu, a sad je samog sebe pokopao tvrdoglavošću...nek mu se zaredaju još 2-3 ovakve utakmice i završit će na klupi s koje će teško upasti u prvi sastav....

Avatar Franko15
Franko15
08:44 12.08.2025.

naravno da je odigro očajno kad je lik skroz očajan

NE
Nemanadimak
08:35 12.08.2025.

Cemu sada treba ovo da dodatno vrijedjanje Petka. Pustite ga neka igra i to je to. Nemojte se radovati tudjem problemu jer ce stici i vas jos veci problemi. Ovo je ipak nogomet i sport i ne bi trebalo raditi neke negativne emocije i probleme.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-08-10/jurcic3.jpg
Premium sadržaj
JURČIĆ ZA VL

Izniman uspjeh hrvatskog trenera: Bitke naših stručnjaka su osobne, priče gradimo individualno

- Prije svega, ponosim se time što sam došao do toga vlastitim putem. Mi, hrvatski treneri, svoje priče uglavnom gradimo individualno. Nemamo zajedničku strategiju hrvatskog nogometa kroz koju bismo plasirali trenere ili igrače, naše su bitke uglavnom osobne. Tako sam i ja došao u Egipat kao potpuno nepoznato ime i nepoznat trener za egipatsku sportsku i nogometnu javnost.

Učitaj još