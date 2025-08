Joško Jeličić: Bruno Petković je zaljubljen u sebe, govori o sebi u trećem licu

Počela je nova sezona HNL-a pa se vratila i emisija MAXSporta posvećena domaćoj nogometnoj ligi. Stručni komentatori su ostali isti - Joško Jeličić i Hrvoje Vejić.

A Jeličić je prokomentirao odlazak Brune Petkovića iz Dinama nakon kojega su pale i neke malo teže riječi na račun predsjednika Zvonimira Bobana.

- Zvone donosi odluke, ali takav je Dinamo. On je čovjek s ovlastima. Jako mi je drago da je izabrao Kovačevića za trenera. On je pokrenuo revoluciju jer je to bilo nužno. Što se tiče Petkovića, moram se osvrnuti. Gledao sam podcast ravno 25 minuta. U tom je vremenu sedam puta govorio o sebi u trećem licu jednine. Zaljubljen je u sebe. Ne moraš biti Sigmund Freud da bi nešto shvatio - rekao je Petković i dodao:

- Pravi alfa rješava to na licu mjesta, a ne čeka mjesec dana da kmeči u podcastu. Način na koji govori o suigračima i čelnicima daje Zvonimiru za pravo da ga se riješi. U 30. godini Dinamo mu je najveći klub za koji je igrao, a za “Kebabspor” je potpisao kao slobodan igrač. Pogledajte gdje su ti senatori završili. Tržište je reklo svoje. Njegova teorija o Zvoninom bipolarnom poremećaju - treba se educirati i shvatiti o čemu govori.