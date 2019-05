ŠOKANTNA ISPOVIJEST

'Otac je zlostavljao sestru i mene, htjela sam ga ubiti i nožem isjeći na komade, ali...'

Rekao mi je da uđem u njegov mali ured. Naslonila sam se na stol, a on mi se unio u facu i tako me je udario tako da mi se glava odbila od zid. Prebio me je! Krvnički me je tukao, grebao, a onda mi je rekao da odradim najbolji trening - rekla je Dabović